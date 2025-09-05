https://ria.ru/20250905/putin-2039905535.html

Путин назвал регионы-лидеры по привлечению инвестиций на Дальний Восток

Путин назвал регионы-лидеры по привлечению инвестиций на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал регионы-лидеры по привлечению инвестиций на Дальний Восток за последние десять лет - это Якутия, Амурская и Сахалинская области. "Назову, пожалуй, регионы-лидеры по инвестициям в основной капитал за десять лет: Якутия - 4,5 триллиона рублей, Амурская область - 4 триллиона рублей, Сахалинская область - 2,6 триллиона рублей. На их долю приходится 55% всех инвестиций в Дальневосточный федеральный округ", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

