В Петербурге создадут музей памяти жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 05.09.2025
17:20 05.09.2025
В Петербурге создадут музей памяти жертв теракта в Беслане
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Александр Беглов поручил создать в Петербурге музей, посвященный памяти жертв теракта в Беслане, он разместится на территории приходского сада Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, где уже установлен памятник "Детям Беслана", сообщила пресс-служба правительства города. "Трагедия в Беслане потрясла всю страну и весь мир. Особый отклик она вызвала в нашем городе, пережившем беспримерную вражескую осаду. Петербуржцы тотчас протянули руку помощи людям, потерявшим родных и близких. Некоторые ребята продолжили учёбу в петербургских вузах, для многих Северная столица стала вторым домом. Наш долг перед погибшими – помнить о тех страшных событиях и не допустить их повторения. Музейная экспозиция расскажет о нашем единстве перед лицом большой беды, о мужестве павших, о героизме бойцов спецназа, о поддержке, которую нашли в Петербурге жители Беслана", – сказал Беглов. Он обсудил проект создания музея в телефонном разговоре с главой Северной Осетии-Алании Сергеем Меняйло и встретил с его стороны полную поддержку этой инициативы. Также, сообщает пресс-служба правительства города, губернатор провел встречу с представителем Северной Осетии-Алании в СЗФО Борисом Газаловым и членами осетинского землячества в Петербурге, которые выразили благодарность и готовность оказать содействие в строительстве музея и наполнении его экспозиции. В Беслане 21 год назад при захвате школы террористами погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Губернатор Александр Беглов поручил создать в Петербурге музей, посвященный памяти жертв теракта в Беслане, он разместится на территории приходского сада Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, где уже установлен памятник "Детям Беслана", сообщила пресс-служба правительства города.
"Трагедия в Беслане потрясла всю страну и весь мир. Особый отклик она вызвала в нашем городе, пережившем беспримерную вражескую осаду. Петербуржцы тотчас протянули руку помощи людям, потерявшим родных и близких. Некоторые ребята продолжили учёбу в петербургских вузах, для многих Северная столица стала вторым домом. Наш долг перед погибшими – помнить о тех страшных событиях и не допустить их повторения. Музейная экспозиция расскажет о нашем единстве перед лицом большой беды, о мужестве павших, о героизме бойцов спецназа, о поддержке, которую нашли в Петербурге жители Беслана", – сказал Беглов.
Он обсудил проект создания музея в телефонном разговоре с главой Северной Осетии-Алании Сергеем Меняйло и встретил с его стороны полную поддержку этой инициативы.
Также, сообщает пресс-служба правительства города, губернатор провел встречу с представителем Северной Осетии-Алании в СЗФО Борисом Газаловым и членами осетинского землячества в Петербурге, которые выразили благодарность и готовность оказать содействие в строительстве музея и наполнении его экспозиции.
В Беслане 21 год назад при захвате школы террористами погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
