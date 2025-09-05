https://ria.ru/20250905/osvobozhdenie-2040015368.html

Чтобы помнили. В Донецке прошел Урок героизма от "России сегодня"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Военно-историческом музее Великой Отечественной войны Донецкой Народной Республики прошел Урок героизма, приуроченный ко Дню освобождения Донбасса. Мероприятие стало частью масштабного проекта "Освобождение. Мир народам", созданного на основе фотоархива Совинформбюро 1941–1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".В рамках урока для учащихся Классической гуманитарной гимназии Донецка и Кадетского корпуса имени А.В. Захарченко провели экскурсию по мобильной экспозиции "Освобождение. 1941—1945 гг.", подготовленной медиагруппой.С приветственным словом к участникам обратилась заместитель генерального директора по научной работе Донецкого республиканского краеведческого музея Татьяна Фарафонова. Она отметила, что музеи играют большую роль в сохранении исторической правды."Память о наших героях — это священный долг каждого из нас. Она объединяет нас в сохранении исторической правды и в уважении к тем, кто ценой своей жизни защищал Родину, боролся за свободу и мирное будущее. Сегодняшний урок — это напоминание о том, что мужество, стойкость и вера в победу живут в сердцах тех, кто боролся за наше счастье и будущее", — сказал председатель Донецкой региональной общественной организации ветеранов Николай Штефан.Председатель Региональной организации ветеранов органов госбезопасности ДНР Владимир Сурков добавил, что подвиг советских воинов должен оставаться примером для будущих поколений."Этот Урок героизма — напоминание о том, что память о прошлом живет в наших сердцах и помогает нам ценить мир и спокойствие, которое мы имеем сегодня. Пусть подвиг советских воинов служит примером для всех нас, а память о них будет священной и нерушимой", — подчеркнул Сурков.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.

