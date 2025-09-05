https://ria.ru/20250905/ombudsmen-2039929676.html

Задержанные в Баку журналисты Sputnik встретились с семьями

Задержанные в Баку журналисты Sputnik встретились с семьями

05.09.2025

БАКУ, 5 сен - РИА Новости. Омбудсмен Азербайджана держит вопрос задержанных более двух месяцев назад в Баку журналистов Sputnik Азербайджан и других россиян на полном контроле, их встреча с семьями состоялась на днях, говорится в ответе на запрос РИА Новости аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, Дмитрий Киселёв дважды требовал безусловного освобождения журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов от властей Азербайджана. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила запрос на посещение консульскими сотрудниками соотечественников, арестованных в Азербайджане, и запрос о состоянии их здоровья, но Баку пока не дал согласие. "По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой данный вопрос держится в поле зрения представителей Национальной превентивной группы. Эта группа осуществляет прием членов их семей в аппарате, своевременно и в рамках законодательства рассматриваются и разрешаются поступившие обращения, при необходимости оказывается помощь. Очередная их встреча с родными состоялась на днях", - говорится в ответе на запрос. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Киселев дважды призвал к скорейшему освобождению безосновательно задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан. Он отмечал, что от властей Азербайджана к ним никогда не было вопросов по их работе, а обвинять их сначала чуть ли не в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество, - действия, которые не соответствуют цивилизованным нормам. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

