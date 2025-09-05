https://ria.ru/20250905/mintrans-2039921447.html
Минтранс планирует возобновление работы аэропортов, закрытых в 2022 году
Минтранс планирует возобновление работы аэропортов, закрытых в 2022 году - РИА Новости, 05.09.2025
Минтранс планирует возобновление работы аэропортов, закрытых в 2022 году
Минтранс РФ работает по вопросу возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года, сказал... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ работает по вопросу возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года, сказал журналистам на ВЭФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик - не последний город", - сказал министр. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
