Минтранс планирует возобновление работы аэропортов, закрытых в 2022 году - РИА Новости, 05.09.2025
11:08 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/mintrans-2039921447.html
Минтранс планирует возобновление работы аэропортов, закрытых в 2022 году
2025-09-05T11:08:00+03:00
2025-09-05T11:08:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762792608_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_44849fd1f3445fbf74f9f16f945aa50a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ работает по вопросу возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года, сказал журналистам на ВЭФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин. "Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик - не последний город", - сказал министр. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Евгений БиятовАэропорт Геленджика
© РИА Новости / Евгений Биятов
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Минтранс РФ работает по вопросу возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России, которые были закрыты с февраля 2022 года, сказал журналистам на ВЭФ глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Скоро мы будем открывать российские аэропорты дополнительно. Мы работаем над этим, Геленджик - не последний город", - сказал министр.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров и аэропорт Геленджика.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Люди у табло вылетов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
12 сентября 2024, 10:08
 
