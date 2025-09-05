Месси может не сыграть на ЧМ-2026

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что еще не принял решения относительно своего участия в чемпионате мира 2026 года, отметив, что вероятность его выступления на мировом первенстве мала.
В ночь на пятницу сборная Аргентины разгромила команду Венесуэлы в матче 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне со счетом 3:0. "Альбиселесте" лидируют в таблице отбора, набрав 38 очков за 17 туров, ранее они досрочно завоевали путевку на мировое первенство.
"По возрасту я не думаю, что буду играть на следующем чемпионате мира. По логике вещей, это маловероятно. Мы находимся в процессе, но я подхожу к каждому матчу и дню отдельно. Я только что восстановился после травмы и вновь почувствовал дискомфорт", - приводит слова Месси ESPN.
"Я должен быть честен с самим собой. Если мне будет тяжело, я предпочту не играть. Девять месяцев - это много. Мы завершаем сезон в конце года, и после предсезонки я посмотрю, как я себя буду чувствовать. Надеюсь, что мы сможем достичь своих целей и в MLS. Иногда я чувствую себя хорошо, а иногда не очень. У меня нет окончательного решения (по выступлению на чемпионате мира 2026 года). Я полон надежд и желания и иду шаг за шагом", - добавил Месси.
