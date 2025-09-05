Рейтинг@Mail.ru
Месси может не сыграть на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:37 05.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Месси может не сыграть на ЧМ-2026

Месси: маловероятно, что я сыграю на следующем чемпионате мира 2026 года

© пресс-служба сборной Аргентины по футболуЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© пресс-служба сборной Аргентины по футболу
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что еще не принял решения относительно своего участия в чемпионате мира 2026 года, отметив, что вероятность его выступления на мировом первенстве мала.
В ночь на пятницу сборная Аргентины разгромила команду Венесуэлы в матче 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне со счетом 3:0. "Альбиселесте" лидируют в таблице отбора, набрав 38 очков за 17 туров, ранее они досрочно завоевали путевку на мировое первенство.
«
"По возрасту я не думаю, что буду играть на следующем чемпионате мира. По логике вещей, это маловероятно. Мы находимся в процессе, но я подхожу к каждому матчу и дню отдельно. Я только что восстановился после травмы и вновь почувствовал дискомфорт", - приводит слова Месси ESPN.
"Я должен быть честен с самим собой. Если мне будет тяжело, я предпочту не играть. Девять месяцев - это много. Мы завершаем сезон в конце года, и после предсезонки я посмотрю, как я себя буду чувствовать. Надеюсь, что мы сможем достичь своих целей и в MLS. Иногда я чувствую себя хорошо, а иногда не очень. У меня нет окончательного решения (по выступлению на чемпионате мира 2026 года). Я полон надежд и желания и иду шаг за шагом", - добавил Месси.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Месси вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
22 апреля 2025, 19:29
 
ФутболЛионель МессиАргентинаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала