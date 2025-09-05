https://ria.ru/20250905/marochko-2039829867.html
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР - РИА Новости, 05.09.2025
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР
ВСУ за сутки потеряли более 150 убитыми и ранеными на сватовско-кременском участке на севере ЛНР в результате более сотни российских ударов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:02:00+03:00
2025-09-05T07:02:00+03:00
2025-09-05T07:03:00+03:00
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 150 убитыми и ранеными на сватовско-кременском участке на севере ЛНР в результате более сотни российских ударов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки наши войска выполнили более 100 огневых задач на сватовско-кременском участке, нанося удары по украинским позициям", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники. По его словам, удары наносились по сосредоточению техники и личного состава, а также по выявленным пунктам временной дислокации и пунктам управления ВСУ. "По предварительным подсчетам, украинские боевики потеряли более 150 боевиков убитыми и ранеными, лишились около пяти единиц ББМ, более 10 единиц автомобильной техники, пункт управления БПЛА и нескольких полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения", - рассказал он. Марочко ранее заявлял, что ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на сватовско-кременском участке в ЛНР