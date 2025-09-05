Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР - РИА Новости, 05.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 05.09.2025 (обновлено: 07:03 05.09.2025)
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР - РИА Новости, 05.09.2025
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР
ВСУ за сутки потеряли более 150 убитыми и ранеными на сватовско-кременском участке на севере ЛНР в результате более сотни российских ударов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 05.09.2025
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 150 убитыми и ранеными на сватовско-кременском участке на севере ЛНР в результате более сотни российских ударов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки наши войска выполнили более 100 огневых задач на сватовско-кременском участке, нанося удары по украинским позициям", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники. По его словам, удары наносились по сосредоточению техники и личного состава, а также по выявленным пунктам временной дислокации и пунктам управления ВСУ. "По предварительным подсчетам, украинские боевики потеряли более 150 боевиков убитыми и ранеными, лишились около пяти единиц ББМ, более 10 единиц автомобильной техники, пункт управления БПЛА и нескольких полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения", - рассказал он. Марочко ранее заявлял, что ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР.
луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР

ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на сватовско-кременском участке в ЛНР

Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 150 убитыми и ранеными на сватовско-кременском участке на севере ЛНР в результате более сотни российских ударов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
«
"За истекшие сутки наши войска выполнили более 100 огневых задач на сватовско-кременском участке, нанося удары по украинским позициям", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники.
По его словам, удары наносились по сосредоточению техники и личного состава, а также по выявленным пунктам временной дислокации и пунктам управления ВСУ.
"По предварительным подсчетам, украинские боевики потеряли более 150 боевиков убитыми и ранеными, лишились около пяти единиц ББМ, более 10 единиц автомобильной техники, пункт управления БПЛА и нескольких полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения", - рассказал он.
Марочко ранее заявлял, что ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР.
