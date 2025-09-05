https://ria.ru/20250905/marochko-2039829867.html

Марочко рассказал о потерях ВСУ на севере ЛНР

ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 150 убитыми и ранеными на сватовско-кременском участке на севере ЛНР в результате более сотни российских ударов, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки наши войска выполнили более 100 огневых задач на сватовско-кременском участке, нанося удары по украинским позициям", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники. По его словам, удары наносились по сосредоточению техники и личного состава, а также по выявленным пунктам временной дислокации и пунктам управления ВСУ. "По предварительным подсчетам, украинские боевики потеряли более 150 боевиков убитыми и ранеными, лишились около пяти единиц ББМ, более 10 единиц автомобильной техники, пункт управления БПЛА и нескольких полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения", - рассказал он. Марочко ранее заявлял, что ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР.

