Рейтинг@Mail.ru
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/magomedovy-2039821714.html
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых - РИА Новости, 05.09.2025
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых
Акционерное общество "Объединtнная зерновая компания" (АО "ОЗК") обратилась в суд с иском о возмещении убытков к бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:22:00+03:00
2025-09-05T06:22:00+03:00
москва
сша
калининградская область
магомед магомедов
зиявудин магомедов
московский городской суд
центральный банк рф (цб рф)
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Акционерное общество "Объединtнная зерновая компания" (АО "ОЗК") обратилась в суд с иском о возмещении убытков к бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, осужденному на 18,5 лет за хищение 11 миллиардов рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Акционерное общество "Объединённая зерновая компания" обратилось в Хамовнический районный суд адрес с иском к Грибанову Роману Александровичу, Магомедову Зиявудину Гаджиевичу, Магомедову Магомеду Гаджиевичу, Полякову Сергею Владимировичу о возмещении убытков", - говорится в материалах дела. В рамках дела о банкротстве Магомеда Магомедова в Арбитражном суде Москвы АО "ОЗК" включен в третью очередь реестра, там компания требует взыскать с него 713 миллионов 644 тысячи 58 рублей 2 копейки. Братья Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей. Мосгорсуд год спустя снизил им сроки на полгода. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. Кроме того, приговором Мещанского суда Москвы было взыскано в пользу АО "ОЗК" 613 миллионов 718 тысяч 900 рублей 60 копеек (рублевый эквивалент похищенных путем растраты денежных средств в размере 20,25 миллиона долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения преступления). Рассмотрение гражданского иска "ОЗК" назначено на сентябрь. Тогда же суд рассмотрит аналогичное заявление к братьям Магомедовым о возмещении убытков ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства".
https://ria.ru/20250806/dagestan-2033624268.html
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025675711.html
москва
сша
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сша, калининградская область, магомед магомедов, зиявудин магомедов, московский городской суд, центральный банк рф (цб рф), forbes
Москва, США, Калининградская область, Магомед Магомедов, Зиявудин Магомедов, Московский городской суд, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Forbes
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых

АО "ОЗК" просит суд взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Акционерное общество "Объединtнная зерновая компания" (АО "ОЗК") обратилась в суд с иском о возмещении убытков к бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, осужденному на 18,5 лет за хищение 11 миллиардов рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Акционерное общество "Объединённая зерновая компания" обратилось в Хамовнический районный суд адрес с иском к Грибанову Роману Александровичу, Магомедову Зиявудину Гаджиевичу, Магомедову Магомеду Гаджиевичу, Полякову Сергею Владимировичу о возмещении убытков", - говорится в материалах дела.
Работа спецназа для обеспечения следственных действий на Дагнефтепродукте - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей
6 августа, 09:52
В рамках дела о банкротстве Магомеда Магомедова в Арбитражном суде Москвы АО "ОЗК" включен в третью очередь реестра, там компания требует взыскать с него 713 миллионов 644 тысячи 58 рублей 2 копейки.
Братья Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей. Мосгорсуд год спустя снизил им сроки на полгода. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
Кроме того, приговором Мещанского суда Москвы было взыскано в пользу АО "ОЗК" 613 миллионов 718 тысяч 900 рублей 60 копеек (рублевый эквивалент похищенных путем растраты денежных средств в размере 20,25 миллиона долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения преступления).
Рассмотрение гражданского иска "ОЗК" назначено на сентябрь.
Тогда же суд рассмотрит аналогичное заявление к братьям Магомедовым о возмещении убытков ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства".
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник
26 июня, 21:29
 
МоскваСШАКалининградская областьМагомед МагомедовЗиявудин МагомедовМосковский городской судЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Forbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала