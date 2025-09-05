https://ria.ru/20250905/magomedovy-2039821714.html
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых - РИА Новости, 05.09.2025
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых
Акционерное общество "Объединtнная зерновая компания" (АО "ОЗК") обратилась в суд с иском о возмещении убытков к бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Акционерное общество "Объединtнная зерновая компания" (АО "ОЗК") обратилась в суд с иском о возмещении убытков к бывшему совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, осужденному на 18,5 лет за хищение 11 миллиардов рублей, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Акционерное общество "Объединённая зерновая компания" обратилось в Хамовнический районный суд адрес с иском к Грибанову Роману Александровичу, Магомедову Зиявудину Гаджиевичу, Магомедову Магомеду Гаджиевичу, Полякову Сергею Владимировичу о возмещении убытков", - говорится в материалах дела. В рамках дела о банкротстве Магомеда Магомедова в Арбитражном суде Москвы АО "ОЗК" включен в третью очередь реестра, там компания требует взыскать с него 713 миллионов 644 тысячи 58 рублей 2 копейки. Братья Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года. Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за хищение 11 миллиардов рублей. Мосгорсуд год спустя снизил им сроки на полгода. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. Кроме того, приговором Мещанского суда Москвы было взыскано в пользу АО "ОЗК" 613 миллионов 718 тысяч 900 рублей 60 копеек (рублевый эквивалент похищенных путем растраты денежных средств в размере 20,25 миллиона долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения преступления). Рассмотрение гражданского иска "ОЗК" назначено на сентябрь. Тогда же суд рассмотрит аналогичное заявление к братьям Магомедовым о возмещении убытков ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства".
АО "ОЗК" просит взыскать убытки с осужденных братьев Магомедовых
