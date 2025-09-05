https://ria.ru/20250905/laos-2040009045.html

Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по пошлинам

сша

лаос

вэф-2025

в мире

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

экономика

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по торговым пошлинам и направил письмо президенту США Дональду Трампу, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Правительство сформировало делегацию для переговоров с США и направило письмо президенту США о том, что необходимы дополнительные переговоры и дополнительный обмен данными, чтобы сделать торговые отношения Лаоса и США справедливыми и чтобы эти отношения продолжались в нормальном режиме" - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

сша, лаос, вэф-2025, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика