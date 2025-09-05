Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по пошлинам

Лаос направил Трампу письмо для переговоров по торговым пошлинам
Центральным событием десятого Восточного экономического форума стала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.
Модератором сессии выступила телеведущая Мария Рыбакова.
В речи Путина основное место традиционно занимали вопросы развития Дальнего Востока.
Вместе с российским лидером в сессии участвовали премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
На фото: Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, на втором плане: модератор Мария Рыбакова, Сонсай Сипхандон и Ли Хунчжун.
Выступая на ВЭФ, Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом, роль которого нужно наращивать и в рамках российской экономики, и в системе международных связей.
Глава государства коснулся и ситуации в российской экономике, а также актуальных вопросов мировой повестки дня, включая урегулирование на Украине.
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон назвал Россию ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, а ВЭФ, по его словам, наглядно демонстрирует эту роль.
Член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун заявил, что Китай готов наращивать сотрудничество с Россией и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность.
Завершилась сессия ответами Путина и иностранных гостей на вопросы участников форума.
