Рейтинг@Mail.ru
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по пошлинам - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 05.09.2025 (обновлено: 14:36 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/laos-2040009045.html
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по пошлинам
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по пошлинам - РИА Новости, 05.09.2025
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по пошлинам
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по торговым пошлинам и направил письмо президенту США Дональду Трампу, заявил премьер-министр страны Сонсай... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:35:00+03:00
2025-09-05T14:36:00+03:00
сша
лаос
вэф-2025
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по торговым пошлинам и направил письмо президенту США Дональду Трампу, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Правительство сформировало делегацию для переговоров с США и направило письмо президенту США о том, что необходимы дополнительные переговоры и дополнительный обмен данными, чтобы сделать торговые отношения Лаоса и США справедливыми и чтобы эти отношения продолжались в нормальном режиме" - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
сша
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, лаос, вэф-2025, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Лаос, ВЭФ-2025, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по пошлинам

Лаос направил Трампу письмо для переговоров по торговым пошлинам

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по торговым пошлинам и направил письмо президенту США Дональду Трампу, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Правительство сформировало делегацию для переговоров с США и направило письмо президенту США о том, что необходимы дополнительные переговоры и дополнительный обмен данными, чтобы сделать торговые отношения Лаоса и США справедливыми и чтобы эти отношения продолжались в нормальном режиме" - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пленарная сессия ВЭФ-2025
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанк

Центральным событием десятого Восточного экономического форума стала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума

Центральным событием десятого Восточного экономического форума стала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Модератором сессии выступила телеведущая Мария Рыбакова.

Телеведущая Мария Рыбакова на пленарной сессии Восточного экономического форума

Модератором сессии выступила телеведущая Мария Рыбакова.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В речи Путина основное место традиционно занимали вопросы развития Дальнего Востока.

Участники пленарной сессии Восточного экономического форума

В речи Путина основное место традиционно занимали вопросы развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Вместе с российским лидером в сессии участвовали премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

На фото: Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, на втором плане: модератор Мария Рыбакова, Сонсай Сипхандон и Ли Хунчжун.

Участники пленарной сессии Восточного экономического форума

Вместе с российским лидером в сессии участвовали премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

На фото: Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, на втором плане: модератор Мария Рыбакова, Сонсай Сипхандон и Ли Хунчжун.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Выступая на ВЭФ, Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом, роль которого нужно наращивать и в рамках российской экономики, и в системе международных связей.

Выступление президента России Владимира Путина

Выступая на ВЭФ, Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом, роль которого нужно наращивать и в рамках российской экономики, и в системе международных связей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Глава государства коснулся и ситуации в российской экономике, а также актуальных вопросов мировой повестки дня, включая урегулирование на Украине.

Гости на пленарной сессии Восточного экономического форума

Глава государства коснулся и ситуации в российской экономике, а также актуальных вопросов мировой повестки дня, включая урегулирование на Украине.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон назвал Россию ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, а ВЭФ, по его словам, наглядно демонстрирует эту роль.

Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон назвал Россию ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, а ВЭФ, по его словам, наглядно демонстрирует эту роль.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун заявил, что Китай готов наращивать сотрудничество с Россией и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность.

Президент России Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума

Член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун заявил, что Китай готов наращивать сотрудничество с Россией и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Завершилась сессия ответами Путина и иностранных гостей на вопросы участников форума.

Пленарная сессия Восточного экономического форума

Завершилась сессия ответами Путина и иностранных гостей на вопросы участников форума.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 9

Центральным событием десятого Восточного экономического форума стала пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
1 из 9

Модератором сессии выступила телеведущая Мария Рыбакова.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 9

В речи Путина основное место традиционно занимали вопросы развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 9

Вместе с российским лидером в сессии участвовали премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

На фото: Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, на втором плане: модератор Мария Рыбакова, Сонсай Сипхандон и Ли Хунчжун.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 9

Выступая на ВЭФ, Путин назвал Дальний Восток стратегически значимым регионом, роль которого нужно наращивать и в рамках российской экономики, и в системе международных связей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 9

Глава государства коснулся и ситуации в российской экономике, а также актуальных вопросов мировой повестки дня, включая урегулирование на Украине.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 9

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон назвал Россию ключевой движущей силой в регионе Дальнего Востока, а ВЭФ, по его словам, наглядно демонстрирует эту роль.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 9

Член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун заявил, что Китай готов наращивать сотрудничество с Россией и другими соседними странами, вместе обеспечивать региональную стабильность.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 9

Завершилась сессия ответами Путина и иностранных гостей на вопросы участников форума.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
СШАЛаосВЭФ-2025В миреДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала