Глава ВТБ выступил за более быстрое снижение ключевой ставки
13:06 05.09.2025 (обновлено: 14:33 05.09.2025)
Глава ВТБ выступил за более быстрое снижение ключевой ставки
Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах ВЭФ, что он сторонник того, чтобы ключевую ставку снижали более быстрыми темпами. РИА Новости, 05.09.2025
экономика
владивосток
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
ключевая ставка
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах ВЭФ, что он сторонник того, чтобы ключевую ставку снижали более быстрыми темпами."Я тоже сторонник того, чтобы ставку снижали быстрее, у меня для этого есть свои интересы, потому что для нас это большие убытки", - сказал он.Костин добавил, что те, кто считает, что банки на этом наживаются, неправы: "у нас портфель большой генерирует убытки, прежде всего с ипотеки".Глава ВТБ подчеркнул, что на данный момент Банк России придерживается запланированного сценария. "Инфляция все-таки снижается, темпы экономического роста падают, Центральный банк начал снижать ставку", - сказал он."Все вроде бы происходит по законам жанра. Быстрее или медленнее, всегда можно скорректировать. Если будет, наверное, хуже, я думаю, что Центральный банк, если будет инфляция, наверное, ускорит снижение ключевой ставки", - отметил Костин."Я поэтому просто не вижу каких-то проблем", - добавил он.Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания по ключевой ставке.Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, владивосток, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, ключевая ставка
Экономика, Владивосток, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет, Ключевая ставка
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах ВЭФ, что он сторонник того, чтобы ключевую ставку снижали более быстрыми темпами.
"Я тоже сторонник того, чтобы ставку снижали быстрее, у меня для этого есть свои интересы, потому что для нас это большие убытки", - сказал он.
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
3 сентября, 14:47
3 сентября, 14:47
Костин добавил, что те, кто считает, что банки на этом наживаются, неправы: "у нас портфель большой генерирует убытки, прежде всего с ипотеки".
Глава ВТБ подчеркнул, что на данный момент Банк России придерживается запланированного сценария. "Инфляция все-таки снижается, темпы экономического роста падают, Центральный банк начал снижать ставку", - сказал он.
"Все вроде бы происходит по законам жанра. Быстрее или медленнее, всегда можно скорректировать. Если будет, наверное, хуже, я думаю, что Центральный банк, если будет инфляция, наверное, ускорит снижение ключевой ставки", - отметил Костин.
"Я поэтому просто не вижу каких-то проблем", - добавил он.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания по ключевой ставке.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал об опасности резкого снижения ключевой ставки
07:14
07:14
 
