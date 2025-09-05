https://ria.ru/20250905/koshka-2040059810.html

Во Владимире кошка обнаружила змею в квартире

Во Владимире кошка обнаружила змею в квартире

РЯЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости. Кошка обнаружила змею в квартире в городе Владимире, вызванные хозяином жилища сотрудники Госохотинспекции региона отловили пресмыкающееся и выпустили в природу. Как сообщается на странице Госохотинспекции по Владимирской области в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошел 2 сентября. "В 2 часа 30 минут… в Госохотинспекцию от дежурного по городу поступил звонок от жителя города Владимира, что в его квартире, расположенной на улице Диктора Левитана, кошка обнаружила змею. Хозяину квартиры удалось выпроводить пресмыкающееся в подъезд своего дома", - говорится в сообщении. Сотрудники инспекции выехали на помощь жильцам. Змея, которая, по мнению представителей ведомства, оказалась гадюкой, к их приезду укрылась под тумбочкой в подъезде. "Совместными усилиями гадюка была отловлена и выпущена в естественную среду обитания за городом", - уточняется в сообщении. Владелец Владимирского экзотариума Александр Безруков в комментарии РИА Новости предположил, что на опубликованном Госохотинспекцией видео не гадюка, а королевская змея нигрита (Lampropeltis getula nigrita), которая не представляет угрозы и, скорее всего, сбежала от владельца. "Они часто сбегают из-за того, что мордой давят просто контейнеры. Дверцы могут открыть… Они очень популярны эти змеи, особенно в последние годы", - рассказал Безруков. По его словам, в условиях средней полосы такая змея, скорее всего, при похолодании на улице не выживет.

