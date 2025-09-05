https://ria.ru/20250905/kolonna-2039738319.html

"Сами во всем виноваты". На Украине начали расправу над "пятой колонной"

Киевские власти форсировали процесс ликвидации канонической УПЦ. В суд уже поступил соответствующий иск. Однако эксперты отмечают: старательные чиновники не... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Киевские власти форсировали процесс ликвидации канонической УПЦ. В суд уже поступил соответствующий иск. Однако эксперты отмечают: старательные чиновники не учли один важный фактор, который может в корне изменить ситуацию."Ваше место — в подвале"Украинская Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ. Эта епархия — правящая (главная) в канонической церкви.На брифинге, где было озвучено решение, глава ведомства Виктор Еленский подробно рассказал, чего именно духовенству следует ожидать в ближайшее время. Мол, по его словам, прекращение деятельности Киевской митрополии не означает закрытия всех ее приходов. Речь идет о лишении епархии статуса юридического лица."Это также не означает, что приходы будут принуждены перейти к какой-то другой церкви. Государство не требует, не загоняет никого в Православную церковь Украины (ПЦУ — раскольническая организация, созданная в 2018-м. — Прим. ред.) или в какую-то другую церковь", — успокаивал Еленский журналистов, осаждавших его с вопросами.К слову, его коллеги, комментируя предстоящую ликвидацию УПЦ, были не столь избирательны в выражениях. Так, эксперт ГЭСС Юрий Черноморец разразился пространной речью о том, что каноническая церковь — "антиукраинская секта", которая сама виновата в устроенных на нее гонениях."Пожалуйста, служите где-то по квартирам, по подвалам. Вы же хотели быть гонимыми, религиозные сооружения не для вас", — цинично заявил чиновник, говоря о дальнейшей конфискации имущества.Как он считает, храмы, которыми пользуются верующие УПЦ, можно условно разделить на три категории: приблизительно три тысячи исторических сооружений и культурных памятников (их государство должно забрать); храмы, построенные самими общинами, — под вопросом (они "выходят за пределы правового поля Украины" как религиозные организации); храмы, находящиеся в частной собственности, — последнее, что останется.Но и там, убежден Черноморец, "возможны расследования", так как передача имущества религиозных организаций частным лицам карается тюремным заключением.Под каким углом посмотретьПлан ликвидации УПЦ путем изъятия ее имущества — приход за приходом —муссировался довольно давно. Но претворить его в жизнь решили лишь год назад, когда Рада дала соответствующую отмашку.В августе 2024-го депутаты внесли поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно изменениям, религиозная организация должна быть запрещена, если ее административный центр зарегистрирован в "государстве, которое признано осуществляющим вооруженную агрессию против Украины или временно оккупировавшим часть ее территории". То же относится и к отдельным общинам, которые прямо или косвенно "поддерживают вооруженную агрессию".На практике все было гораздо проще. Деятельность РПЦ в стране запрещена законом, Украинская церковь — каноническая часть Московского патриархата, следовательно, последнюю необходимо юридически нивелировать.Чиновникам было невдомек, что еще в мае 2022-го УПЦ официально осудила действия Москвы. Кроме того, напомнила положение своего устава, где четко прописана независимость от РПЦ в решении ряда административных вопросов.В ГЭСС же проанализировали устав под совершенно другим углом. В соответствии с новым законом в нем начали искать "признаки аффилированности с РПЦ". И нашли — о чем Виктор Еленский дисциплинированно отчитался в конце августа.Совершенно секретноНа первый взгляд, украинские чиновники действуют, не выходя за рамки правового поля. Однако на деле это не так. Вместе с многомесячными экспертизами ГЭСС на УПЦ давят откровенным беспределом.Наиболее вопиющим выпадом со стороны властей стало июльское решение Владимира Зеленского лишить главу Украинской церкви митрополита Онуфрия гражданства. По данным СБУ, он, во-первых, не уведомил в свое время госорганы о имеющемся российском паспорте, во-вторых, как сочли силовики, "поддерживает связь с Московской патриархией и сознательно противодействует получению канонической независимости украинской церкви".К радикальным мерам перешли и сотрудники украинского Министерства культуры, которые на протяжении двух лет пытаются выселить из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ. В апреле братии закрыли доступ в Дальние пещеры, где покоятся мощи святых. В июне министерство сообщило, что тщательно проверит "историческую и научную ценность" святых останков.Сделали это более чем варварским способом. Сотрудники музея-заповедника, базирующегося в обители, совершали с мощами некие манипуляции, а ризы — богослужебные облачения — развесили на веревках.Позже замминистра культуры Сергей Беляев прокомментировал произошедшее. По его словам, в лавре работала микробиологическая лаборатория. Она "в соответствии с планом мероприятий по сохранению Дальних пещер" проводила некие "испытания". Какие именно — неизвестно. Как и что-либо другое. Доступ к этой информации, заверил чиновник, ограничен.Свободы — хоть отбавляйУчастились в последние месяцы и случаи принудительной мобилизации священников. Сообщения о безосновательно задержанных и отправленных на учебные полигоны клириках поступали из Черновцов, Тернополя, Харькова.Несколько дней назад стало известно, что сотрудники ТЦК задержали и увезли в неизвестном направлении епископа Нововоронцовского и его помощника. Позднее выяснилось, что оба уже находятся на полигоне в Ровненской области."Вы сами так сделали, что ваша религиозная организация не имеет права на то, чтобы ее представители не мобилизовывались", — ехидно прокомментировал происходящее все тот же спикер ГЭСС Юрий Черноморец в одном из интервью.При этом он умалчивает, что служба Госэтнополитики сознательно не включила ни один из приходов УПЦ в последнюю версию списка религиозных организаций, претендующих на бронь. И это — явное нарушение закона. Ведь решения суда о юридической ликвидации Украинской церкви еще нет.В то же самое время глава ГЭСС Виктор Еленский будто с издевкой в очередной раз заявляет о высоком уровне религиозной свободы на Украине.Гении злодействаПо мнению религиоведа Романа Лункина, основная сложность в нынешней ситуации — это то, что к делу ликвидации УПЦ привлекли профессионалов. Но есть один нюанс."И Виктор Еленский, и Виктория Титаренко (2 сентября назначена куратором по религии в офис президента Украины. — Прим. ред.) — это та украинская интеллигенция, которая последовательно выступает за полный разрыв связей с Россией. Они убеждены, что народ поддержит любую церковь с определением "независимая". Более того, им удалось убедить в этом Зеленского, который в начале президентства вовсе не был сторонником радикального решения церковного кризиса", — поясняет эксперт.На практике, продолжает он, действия команды Еленского больше всего напоминают "большевистские методы": запугивание, раскулачивание, экспроприация имущества и принцип "Разделяй и властвуй".Последним, отмечает профессор церковной истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко, объясняется и мощный удар "в голову" — по Киевской митрополии."Вероятно, власть считает, что расправа над "пятой колонной" как-то отвлечет народ от неудач на фронте и вороха других проблем. Кроме того, рассчитывают, что разгон руководящей структуры УПЦ приведет к ликвидации остальных епархий", — рассуждает историк.Эксперты сходятся во мнении, что пока для канонической УПЦ выпадает не самый благоприятный расклад. Вполне возможно, градус репрессий повысится. Единственное, что может склонить чашу весов в пользу духовенства, — это "голос солдат". Ведь большинство в рядах ВСУ — прихожане Украинской церкви. И кажется, власть не берет в расчет этот немаловажный фактор.

