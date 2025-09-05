https://ria.ru/20250905/knr-2040021276.html
Трутнев оценил введение безвизового режима с Китаем
Трутнев оценил введение безвизового режима с Китаем - РИА Новости, 05.09.2025
Трутнев оценил введение безвизового режима с Китаем
Дальний Восток ничего не потеряет от введения безвизового режима с Китаем, таким мнением на полях ВЭФ поделился вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T15:09:00+03:00
2025-09-05T15:09:00+03:00
2025-09-05T15:18:00+03:00
китай
россия
дальний восток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040023157_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_bf141b6278c545417891923580a4f77d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Дальний Восток ничего не потеряет от введения безвизового режима с Китаем, таким мнением на полях ВЭФ поделился вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Мне кажется, это очень хороший шаг со стороны наших соседей. Дружеский шаг, открытый. То, что это скажется на потоке российских туристов в Китай - конечно скажется. Конечно, увеличится. Но я не думаю, что это сколь-либо конкурентный процесс по отношению к тому, что мы с вами обсуждаем по Дальнему Востоку", - сказал Трутнев на пресс-конференции. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая введением безвизового режима для граждан КНР. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/bezviz-2039878690.html
китай
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040023157_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_38879dc3a84ef52ea9c5187165c3b33c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, дальний восток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, в мире
Китай, Россия, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, В мире
Трутнев оценил введение безвизового режима с Китаем
Трутнев: ДФО ничего не потеряет от введения безвизового режима с Китаем