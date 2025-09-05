Трутнев оценил введение безвизового режима с Китаем

https://ria.ru/20250905/knr-2040021276.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Дальний Восток ничего не потеряет от введения безвизового режима с Китаем, таким мнением на полях ВЭФ поделился вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Мне кажется, это очень хороший шаг со стороны наших соседей. Дружеский шаг, открытый. То, что это скажется на потоке российских туристов в Китай - конечно скажется. Конечно, увеличится. Но я не думаю, что это сколь-либо конкурентный процесс по отношению к тому, что мы с вами обсуждаем по Дальнему Востоку", - сказал Трутнев на пресс-конференции. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. А в четверг Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая введением безвизового режима для граждан КНР. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

