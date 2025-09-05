Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/kndr-2040060976.html
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян - РИА Новости, 05.09.2025
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян
Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян, завершив визит в КНР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T17:26:00+03:00
2025-09-05T17:26:00+03:00
в мире
китай
пхеньян
пекин
ким чен ын
ван и (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039014952_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_274903fd88aea10d4f820a7316d50b56.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян, завершив визит в КНР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В пятницу радиостанция "Голос Кореи" сообщила, что Ким Чен Ын побывал в Китайской Народной Республики и вернулся в Корейскую Народно-Демократическую Республику. ЦТАК отмечал, что для его проводов на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел Китая Ван И, мэр китайской столицы Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства КНР. "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел Корейской Народного-Демократической Республики, уважаемый товарищ Ким Чен Ын во второй половине дня 5 сентября вернулся в Пхеньян, завершив визит в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении агентства. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
https://ria.ru/20250904/tszinpin-2039725549.html
китай
пхеньян
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039014952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e93c8835d851f1ca3002e4d6abbe44e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пхеньян, пекин, ким чен ын, ван и (политик), владимир путин
В мире, Китай, Пхеньян, Пекин, Ким Чен Ын, Ван И (политик), Владимир Путин
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Китай и вернулся в Пхеньян

© AP Photo / Government of Primorsky Krai Region Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Government of Primorsky Krai Region
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян, завершив визит в КНР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В пятницу радиостанция "Голос Кореи" сообщила, что Ким Чен Ын побывал в Китайской Народной Республики и вернулся в Корейскую Народно-Демократическую Республику. ЦТАК отмечал, что для его проводов на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел Китая Ван И, мэр китайской столицы Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства КНР.
«
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел Корейской Народного-Демократической Республики, уважаемый товарищ Ким Чен Ын во второй половине дня 5 сентября вернулся в Пхеньян, завершив визит в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении агентства.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Ренхап сообщило об особом отношении Си Цзиньпина к Ким Чен Ыну
4 сентября, 17:20
 
В миреКитайПхеньянПекинКим Чен ЫнВан И (политик)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала