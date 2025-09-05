Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян
ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Китай и вернулся в Пхеньян
© AP Photo / Government of Primorsky Krai Region Лидер КНДР Ким Чен Ын
© AP Photo / Government of Primorsky Krai Region
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян, завершив визит в КНР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В пятницу радиостанция "Голос Кореи" сообщила, что Ким Чен Ын побывал в Китайской Народной Республики и вернулся в Корейскую Народно-Демократическую Республику. ЦТАК отмечал, что для его проводов на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел Китая Ван И, мэр китайской столицы Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства КНР.
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел Корейской Народного-Демократической Республики, уважаемый товарищ Ким Чен Ын во второй половине дня 5 сентября вернулся в Пхеньян, завершив визит в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении агентства.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
