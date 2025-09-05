https://ria.ru/20250905/kndr-2040060976.html

Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян, завершив визит в КНР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян, завершив визит в КНР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В пятницу радиостанция "Голос Кореи" сообщила, что Ким Чен Ын побывал в Китайской Народной Республики и вернулся в Корейскую Народно-Демократическую Республику. ЦТАК отмечал, что для его проводов на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел Китая Ван И, мэр китайской столицы Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства КНР. "Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел Корейской Народного-Демократической Республики, уважаемый товарищ Ким Чен Ын во второй половине дня 5 сентября вернулся в Пхеньян, завершив визит в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении агентства. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

