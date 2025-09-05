Рейтинг@Mail.ru
На Западе оценили последствия сближения России и Китая
05:21 05.09.2025
На Западе оценили последствия сближения России и Китая
МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Энергетическая дипломатия России и Китая сигнализирует о готовности Пекина бросить вызов усилиям США по утверждению их энергетического доминирования, пишет агентство Reuters."В совокупности это еще один признак укрепления связей между Пекином и Москвой, но, что еще важнее, это сигнал о том, что Китай не намерен отступать перед давлением США", — говорится в материале.Как утверждает издание, весьма примечательно, что на прошлой неделе Китай импортировал первую партию СПГ с российского завода "Арктик СПГ-2", несмотря на жесткие санкции США, что подорвало попытки Вашингтона изолировать Россию."Эта новая эпоха энергетической дипломатии стремительно развивается, но в настоящее время, похоже, создает условия для обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира", — говорится в материале.По мнению автора, в сегодняшних новых глобальных условиях более важным может быть то, чтобы президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проявили политическую заинтересованность.Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.Во вторник "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток"."Сила Сибири — 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
МОСКВА, 5 cен — РИА Новости. Энергетическая дипломатия России и Китая сигнализирует о готовности Пекина бросить вызов усилиям США по утверждению их энергетического доминирования, пишет агентство Reuters.
"В совокупности это еще один признак укрепления связей между Пекином и Москвой, но, что еще важнее, это сигнал о том, что Китай не намерен отступать перед давлением США", — говорится в материале.
Как утверждает издание, весьма примечательно, что на прошлой неделе Китай импортировал первую партию СПГ с российского завода "Арктик СПГ-2", несмотря на жесткие санкции США, что подорвало попытки Вашингтона изолировать Россию.
"Эта новая эпоха энергетической дипломатии стремительно развивается, но в настоящее время, похоже, создает условия для обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира", — говорится в материале.
По мнению автора, в сегодняшних новых глобальных условиях более важным может быть то, чтобы президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проявили политическую заинтересованность.
Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Во вторник "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
"Сила Сибири — 2" - проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
