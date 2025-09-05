Рейтинг@Mail.ru
Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств ФНБ для инвестиций - РИА Новости, 05.09.2025
01:47 05.09.2025
Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств ФНБ для инвестиций
экономика
россия
санкт-петербург
владивосток
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование крупных проектов, поскольку экономика нуждается в инвестициях. "У нас более 70% ФНБ инвестируется в реальную экономику, в реальные проекты, что в этот период времени абсолютно рационально. Я считаю, что правительство ведет абсолютно рациональную политику в этой части. Иначе бы нам не удалось справиться с тем большим количеством ограничений, которые возникли: логистических, и так далее, и так далее. В частности, сейчас, уже в этом году 300 миллиардов из ФНБ будет направлено на строительство ВСМ: не только строительство самой дороги, но и поезда в том числе", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ. По словам Грефа, таких проектов, в первую очередь логистических, очень много. "И я думаю, что это неизбежно. Поэтому мне кажется, что эта политика должна будет продолжаться", - добавил он. Президент России Владимир Путин в июле поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге. Греф напомнил, что до 2030 года порядка 80 триллионов рублей должны быть направлены на инвестиционные проекты в РФ. "И здесь без продолжения этой политики невозможно будет. Поэтому мне кажется, что сейчас не время накапливать, сейчас время инвестировать. В такие сложные времена экономика должна получать не только толчки, да, но рельсы для своего развития, кровь для своего развития", - подчеркнул глава Сбербанка. Без использования средств ФНБ, по его словам, это будет делать сложно. При этом он признал, что объем ФНБ сейчас небольшой, он составляет меньше 2% ВВП. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, санкт-петербург, владивосток, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Владивосток, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГерман Греф
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Герман Греф. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование крупных проектов, поскольку экономика нуждается в инвестициях.
"У нас более 70% ФНБ инвестируется в реальную экономику, в реальные проекты, что в этот период времени абсолютно рационально. Я считаю, что правительство ведет абсолютно рациональную политику в этой части. Иначе бы нам не удалось справиться с тем большим количеством ограничений, которые возникли: логистических, и так далее, и так далее. В частности, сейчас, уже в этом году 300 миллиардов из ФНБ будет направлено на строительство ВСМ: не только строительство самой дороги, но и поезда в том числе", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ.
По словам Грефа, таких проектов, в первую очередь логистических, очень много. "И я думаю, что это неизбежно. Поэтому мне кажется, что эта политика должна будет продолжаться", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в июле поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге.
Греф напомнил, что до 2030 года порядка 80 триллионов рублей должны быть направлены на инвестиционные проекты в РФ. "И здесь без продолжения этой политики невозможно будет. Поэтому мне кажется, что сейчас не время накапливать, сейчас время инвестировать. В такие сложные времена экономика должна получать не только толчки, да, но рельсы для своего развития, кровь для своего развития", - подчеркнул глава Сбербанка.
Без использования средств ФНБ, по его словам, это будет делать сложно.
При этом он признал, что объем ФНБ сейчас небольшой, он составляет меньше 2% ВВП.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургВладивостокГерман ГрефВладимир ПутинСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
