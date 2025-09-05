https://ria.ru/20250905/gosduma-2039810343.html

В ГД предложили компенсировать московским льготникам затраты на лекарства

В ГД предложили компенсировать московским льготникам затраты на лекарства - РИА Новости, 05.09.2025

В ГД предложили компенсировать московским льготникам затраты на лекарства

Депутаты Госдумы направили обращение руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну с просьбой предусмотреть механизмы компенсации московским... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T03:02:00+03:00

2025-09-05T03:02:00+03:00

2025-09-05T03:02:00+03:00

общество

алексей хрипун

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_0:40:2000:1165_1920x0_80_0_0_c07f046f07635efc3189c0db9588ed50.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили обращение руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну с просьбой предусмотреть механизмы компенсации московским льготникам затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и Сергей Кабышев. "Прошу Вас, уважаемый Алексей Иванович (Хрипун - ред.), рассмотреть вопрос о стабилизации цен на лекарства в московских аптеках и принятии дополнительных мер поддержки граждан. В частности, необходимо предусмотреть механизмы компенсации затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов для социально незащищенных категорий граждан, а также мониторинг цен на аптечные товары первой необходимости", - сказано в документе. В обращении приводятся данные Росстата, согласно которым в прошлом году цены на медикаменты выросли на 12%. Парламентарии добавляют, что реальный рост, по информации граждан и в ходе контрольных закупок, оказался выше. По их словам, приобретение минимального набора жизненно необходимых средств - йода, перекиси водорода, парацетамола, но-шпы, смекты, капотена и других базовых препаратов - обошлось почти в три тысячи рублей. "Проблема высокой стоимости медикаментов означает реальный отказ людей от лечения ради оплаты еды или коммунальных услуг. Подобная практика угрожает здоровью населения и требует срочной реакции со стороны органов власти. В условиях, когда гражданам приходится выбирать между покупкой лекарств для ребенка и средствами от давления для пожилого родственника, возникает социально опасная ситуация: здоровье становится недоступной роскошью", - подчеркивают они.

https://ria.ru/20250905/gosduma-2039805165.html

https://ria.ru/20250902/kak-poluchit-besplatnye-lekarstva-1863850209.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алексей хрипун, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)