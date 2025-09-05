Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили компенсировать московским льготникам затраты на лекарства - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/gosduma-2039810343.html
В ГД предложили компенсировать московским льготникам затраты на лекарства
В ГД предложили компенсировать московским льготникам затраты на лекарства - РИА Новости, 05.09.2025
В ГД предложили компенсировать московским льготникам затраты на лекарства
Депутаты Госдумы направили обращение руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну с просьбой предусмотреть механизмы компенсации московским... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T03:02:00+03:00
2025-09-05T03:02:00+03:00
общество
алексей хрипун
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_0:40:2000:1165_1920x0_80_0_0_c07f046f07635efc3189c0db9588ed50.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили обращение руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну с просьбой предусмотреть механизмы компенсации московским льготникам затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и Сергей Кабышев. "Прошу Вас, уважаемый Алексей Иванович (Хрипун - ред.), рассмотреть вопрос о стабилизации цен на лекарства в московских аптеках и принятии дополнительных мер поддержки граждан. В частности, необходимо предусмотреть механизмы компенсации затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов для социально незащищенных категорий граждан, а также мониторинг цен на аптечные товары первой необходимости", - сказано в документе. В обращении приводятся данные Росстата, согласно которым в прошлом году цены на медикаменты выросли на 12%. Парламентарии добавляют, что реальный рост, по информации граждан и в ходе контрольных закупок, оказался выше. По их словам, приобретение минимального набора жизненно необходимых средств - йода, перекиси водорода, парацетамола, но-шпы, смекты, капотена и других базовых препаратов - обошлось почти в три тысячи рублей. "Проблема высокой стоимости медикаментов означает реальный отказ людей от лечения ради оплаты еды или коммунальных услуг. Подобная практика угрожает здоровью населения и требует срочной реакции со стороны органов власти. В условиях, когда гражданам приходится выбирать между покупкой лекарств для ребенка и средствами от давления для пожилого родственника, возникает социально опасная ситуация: здоровье становится недоступной роскошью", - подчеркивают они.
https://ria.ru/20250905/gosduma-2039805165.html
https://ria.ru/20250902/kak-poluchit-besplatnye-lekarstva-1863850209.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_199:0:1803:1203_1920x0_80_0_0_7cf8b8de3c40ccfb4ed19d1e79aed55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей хрипун, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Алексей Хрипун, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В ГД предложили компенсировать московским льготникам затраты на лекарства

Депутаты СРЗП предложили компенсировать льготникам Москвы затраты на лекарства

© Fotolia / cat_111Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Fotolia / cat_111
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили обращение руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну с просьбой предусмотреть механизмы компенсации московским льготникам затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и Сергей Кабышев.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В ГД предложили компенсировать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам
01:51
"Прошу Вас, уважаемый Алексей Иванович (Хрипун - ред.), рассмотреть вопрос о стабилизации цен на лекарства в московских аптеках и принятии дополнительных мер поддержки граждан. В частности, необходимо предусмотреть механизмы компенсации затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов для социально незащищенных категорий граждан, а также мониторинг цен на аптечные товары первой необходимости", - сказано в документе.
В обращении приводятся данные Росстата, согласно которым в прошлом году цены на медикаменты выросли на 12%. Парламентарии добавляют, что реальный рост, по информации граждан и в ходе контрольных закупок, оказался выше. По их словам, приобретение минимального набора жизненно необходимых средств - йода, перекиси водорода, парацетамола, но-шпы, смекты, капотена и других базовых препаратов - обошлось почти в три тысячи рублей.
"Проблема высокой стоимости медикаментов означает реальный отказ людей от лечения ради оплаты еды или коммунальных услуг. Подобная практика угрожает здоровью населения и требует срочной реакции со стороны органов власти. В условиях, когда гражданам приходится выбирать между покупкой лекарств для ребенка и средствами от давления для пожилого родственника, возникает социально опасная ситуация: здоровье становится недоступной роскошью", - подчеркивают они.
Фармацевт выдает лекарства - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2025 году
2 сентября, 14:46
 
ОбществоАлексей ХрипунГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала