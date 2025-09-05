https://ria.ru/20250905/glava-2039922832.html

Глава МИД ФРГ раскритиковал подрыв "Северных потоков"

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал "актом террора" подрыв газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал "актом террора" подрыв газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". "Нет, мы только видели разрушения, и, конечно же, это был акт, я бы сказал, террора. Сейчас ведется расследование", - заявил глава МИД в интервью изданию India Today в ответ на просьбу прокомментировать расследование подрыва газопроводов и возможную роль Украины в нем. Он добавил, что полностью полагается на немецкую систему правосудия, которая должна выяснить, кто виновен в произошедшем, и привлечь виновного или виновных к ответственности. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

