Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение об увеличении поставок газа - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/gaz-2039913491.html
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение об увеличении поставок газа
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение об увеличении поставок газа - РИА Новости, 05.09.2025
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение об увеличении поставок газа
"Газпром" и Казахстан на ВЭФ заключили соглашение об увеличении поставок российского газа в республику в 2025-2026 годах, сообщила компания. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:42:00+03:00
2025-09-05T10:42:00+03:00
экономика
казахстан
узбекистан
владивосток
алексей миллер
газпром
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан на ВЭФ заключили соглашение об увеличении поставок российского газа в республику в 2025-2026 годах, сообщила компания. "Алексей Миллер (глава "Газпрома" - ред.) и Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр заключили Соглашение об увеличении поставок российского газа в Казахстан в 2025 и 2026 годах. Документ подписан в рамках рабочей встречи", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа. Миллер и Скляр проводили рабочую встречу также на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Тогда они рассмотрели вопросы развития долгосрочного сотрудничества в газовой сфере. В частности, в области поставок, транспортировки и переработки газа. В октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр". "Газпром" и правительство Казахстана в ноябре 2023 года подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250828/rossiya-2038207446.html
https://ria.ru/20250807/gazprom-2034026924.html
казахстан
узбекистан
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, узбекистан, владивосток, алексей миллер, газпром, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Казахстан, Узбекистан, Владивосток, Алексей Миллер, Газпром, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
"Газпром" и Казахстан подписали соглашение об увеличении поставок газа

"Газпром" увеличит поставки газа в Казахстан в 2025-2026 годах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан на ВЭФ заключили соглашение об увеличении поставок российского газа в республику в 2025-2026 годах, сообщила компания.
"Алексей Миллер (глава "Газпрома" - ред.) и Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр заключили Соглашение об увеличении поставок российского газа в Казахстан в 2025 и 2026 годах. Документ подписан в рамках рабочей встречи", - говорится в сообщении.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
"Газпром" третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа
28 августа, 22:35
Отмечается, что стороны также обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа.
Миллер и Скляр проводили рабочую встречу также на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Тогда они рассмотрели вопросы развития долгосрочного сотрудничества в газовой сфере. В частности, в области поставок, транспортировки и переработки газа.
В октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".
"Газпром" и правительство Казахстана в ноябре 2023 года подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Газпром" прокомментировал отзыв лицензии у "Молдовагаза"
7 августа, 20:26
 
ЭкономикаКазахстанУзбекистанВладивостокАлексей МиллерГазпромДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала