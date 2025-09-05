Рейтинг@Mail.ru
08:56 05.09.2025 (обновлено: 09:00 05.09.2025)
Доверие Китая и России укрепляется, заявил зампред парламента КНР
Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:56:00+03:00
2025-09-05T09:00:00+03:00
китай
вэф-2025
россия
владимир путин
в мире
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил об укреплении политического доверия с Россией и углубления многопланового сотрудничества двух стран."Под стратегическим руководством председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, непрерывно углубляется многоплановое сотрудничество между Китаем и Россией", - подчеркнул он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
россия
китай, вэф-2025, россия, владимир путин, в мире
Китай, ВЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, В мире
Ли Хунчжун: Китай укрепляет политическое доверие с Россией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛи Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума
Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин отметил общие ценности и интересы России и Китая
08:10
 
КитайВЭФ-2025РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
