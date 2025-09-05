https://ria.ru/20250905/doverie-2039874662.html

Доверие Китая и России укрепляется, заявил зампред парламента КНР

Доверие Китая и России укрепляется, заявил зампред парламента КНР

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Хунчжун в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил об укреплении политического доверия с Россией и углубления многопланового сотрудничества двух стран."Под стратегическим руководством председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина неуклонно углубляется политическое взаимодоверие, непрерывно углубляется многоплановое сотрудничество между Китаем и Россией", - подчеркнул он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

