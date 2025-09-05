https://ria.ru/20250905/dolja-2039965179.html

Решетников назвал основных торговых партнеров России

Решетников назвал основных торговых партнеров России - РИА Новости, 05.09.2025

Решетников назвал основных торговых партнеров России

Доля дружественных стран в товарообороте РФ превысила 83%, лидеры - Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан, сообщил министр экономического развития РФ... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T12:37:00+03:00

2025-09-05T12:37:00+03:00

2025-09-05T12:41:00+03:00

экономика

россия

турция

китай

максим решетников

евразийский экономический союз

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Доля дружественных стран в товарообороте РФ превысила 83%, лидеры - Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях ВЭФ. "У нас сейчас доля дружественных стран превысила 83%. Пятёрка выглядит следующим образом. Первый наш главный партнёр - это Китайская Народная Республика", - сообщил Решетников в интервью RT. При этом на КНР приходится больше трети товарооборота РФ, отметил министр, подчеркнув, что у стран " широкая и сбалансированная торговля". "В разные годы баланс меняется то в одну сторону, то в другую, но в целом сейчас это 120 миллиардов долларов на 120 миллиардов по экспорту и импорту", - отметил Решетников. На втором месте расположилась Турция, на третьем - Индия. Россия у них покупает товары машиностроительной отрасли, химическую продукцию, продовольствие, а сама поставляет нефть, нефтепродукты, газ (если говорить о Турции), металлы, изделия из дерева, рассказал министр. "Ну и очень важные наши партнёры, четвёртая и пятая позиции, Белоруссия и Казахстан. Это наши партнёры по ЕврАзЭс, с кем мы находимся в тесной кооперации: наши экономики взаимно дополняют друг друга", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250805/egipet-2033415003.html

https://ria.ru/20250812/kandidat-2034860293.html

россия

турция

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, турция, китай, максим решетников, евразийский экономический союз, дальневосточный федеральный университет