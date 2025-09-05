Рейтинг@Mail.ru
Решетников назвал основных торговых партнеров России
12:37 05.09.2025 (обновлено: 12:41 05.09.2025)
Решетников назвал основных торговых партнеров России
Решетников назвал основных торговых партнеров России - РИА Новости, 05.09.2025
Решетников назвал основных торговых партнеров России
Доля дружественных стран в товарообороте РФ превысила 83%, лидеры - Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан, сообщил министр экономического развития РФ...
2025-09-05T12:37:00+03:00
2025-09-05T12:41:00+03:00
экономика
россия
турция
китай
максим решетников
евразийский экономический союз
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Доля дружественных стран в товарообороте РФ превысила 83%, лидеры - Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях ВЭФ. "У нас сейчас доля дружественных стран превысила 83%. Пятёрка выглядит следующим образом. Первый наш главный партнёр - это Китайская Народная Республика", - сообщил Решетников в интервью RT. При этом на КНР приходится больше трети товарооборота РФ, отметил министр, подчеркнув, что у стран " широкая и сбалансированная торговля". "В разные годы баланс меняется то в одну сторону, то в другую, но в целом сейчас это 120 миллиардов долларов на 120 миллиардов по экспорту и импорту", - отметил Решетников. На втором месте расположилась Турция, на третьем - Индия. Россия у них покупает товары машиностроительной отрасли, химическую продукцию, продовольствие, а сама поставляет нефть, нефтепродукты, газ (если говорить о Турции), металлы, изделия из дерева, рассказал министр. "Ну и очень важные наши партнёры, четвёртая и пятая позиции, Белоруссия и Казахстан. Это наши партнёры по ЕврАзЭс, с кем мы находимся в тесной кооперации: наши экономики взаимно дополняют друг друга", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
турция
китай
экономика, россия, турция, китай, максим решетников, евразийский экономический союз, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Турция, Китай, Максим Решетников, Евразийский экономический союз, Дальневосточный федеральный университет
Решетников назвал основных торговых партнеров России

Решетников: доля дружественных стран в товарообороте России превысила 83%

Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Доля дружественных стран в товарообороте РФ превысила 83%, лидеры - Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях ВЭФ.
"У нас сейчас доля дружественных стран превысила 83%. Пятёрка выглядит следующим образом. Первый наш главный партнёр - это Китайская Народная Республика", - сообщил Решетников в интервью RT.
При этом на КНР приходится больше трети товарооборота РФ, отметил министр, подчеркнув, что у стран " широкая и сбалансированная торговля".
"В разные годы баланс меняется то в одну сторону, то в другую, но в целом сейчас это 120 миллиардов долларов на 120 миллиардов по экспорту и импорту", - отметил Решетников.
На втором месте расположилась Турция, на третьем - Индия. Россия у них покупает товары машиностроительной отрасли, химическую продукцию, продовольствие, а сама поставляет нефть, нефтепродукты, газ (если говорить о Турции), металлы, изделия из дерева, рассказал министр.
"Ну и очень важные наши партнёры, четвёртая и пятая позиции, Белоруссия и Казахстан. Это наши партнёры по ЕврАзЭс, с кем мы находимся в тесной кооперации: наши экономики взаимно дополняют друг друга", - заключил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика Россия Турция Китай Максим Решетников Евразийский экономический союз Дальневосточный федеральный университет
 
 
