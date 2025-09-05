https://ria.ru/20250905/chen-2039802239.html

Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай

Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай - РИА Новости, 05.09.2025

Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай, сообщает радиостанция "Голос Кореи". РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T00:45:00+03:00

2025-09-05T00:45:00+03:00

2025-09-05T01:56:00+03:00

в мире

китай

пекин

кндр (северная корея)

ким чен ын

владимир путин

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_8888acb80a0e6c9ab2449dbf4cc2b850.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай, сообщает радиостанция "Голос Кореи". В четверг вечером южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что специальный поезд с Ким Чен Ыном покидает железнодорожный вокзал Пекина. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын побывал с визитом в КНР и вернулся" - говорится в сообщении "Голоса Кореи". Как передает, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), для проводов Ким Чен Ына на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел КНР Ван И, мэр Пекина Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства Китая.Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

https://ria.ru/20250904/tszinpin-2039725549.html

китай

пекин

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, пекин, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин, си цзиньпин