Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай - РИА Новости, 05.09.2025
00:45 05.09.2025 (обновлено: 01:56 05.09.2025)
Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай, сообщает радиостанция "Голос Кореи". В четверг вечером южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что специальный поезд с Ким Чен Ыном покидает железнодорожный вокзал Пекина. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын побывал с визитом в КНР и вернулся" - говорится в сообщении "Голоса Кореи". Как передает, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), для проводов Ким Чен Ына на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел КНР Ван И, мэр Пекина Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства Китая.Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
В четверг вечером южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что специальный поезд с Ким Чен Ыном покидает железнодорожный вокзал Пекина.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын побывал с визитом в КНР и вернулся" - говорится в сообщении "Голоса Кореи".
Как передает, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), для проводов Ким Чен Ына на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел КНР Ван И, мэр Пекина Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства Китая.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Ренхап сообщило об особом отношении Си Цзиньпина к Ким Чен Ыну
Вчера, 17:20
 
