Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай
Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай - РИА Новости, 05.09.2025
Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай
Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай, сообщает радиостанция "Голос Кореи". РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T00:45:00+03:00
2025-09-05T00:45:00+03:00
2025-09-05T01:56:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай, сообщает радиостанция "Голос Кореи". В четверг вечером южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что специальный поезд с Ким Чен Ыном покидает железнодорожный вокзал Пекина. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын побывал с визитом в КНР и вернулся" - говорится в сообщении "Голоса Кореи". Как передает, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), для проводов Ким Чен Ына на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел КНР Ван И, мэр Пекина Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства Китая.Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай
