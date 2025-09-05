Рейтинг@Mail.ru
Трамп пожелал России, Индии и Китаю процветающего совместного будущего
13:27 05.09.2025 (обновлено: 14:42 05.09.2025)
Трамп пожелал России, Индии и Китаю процветающего совместного будущего
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, похоже, "потеряли" Россию и Индию из-за развития их отношений с Китаем, пожелал трем странам "процветающего совместного будущего"."Похоже, мы потеряли Индию и Россию и уступили их глубинному и темному Китаю. Желаю им долгого и процветающего будущего вместе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.При этом американский президент сопроводил публикацию совместным фото президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, похоже, "потеряли" Россию и Индию из-за развития их отношений с Китаем, пожелал трем странам "процветающего совместного будущего".
"Похоже, мы потеряли Индию и Россию и уступили их глубинному и темному Китаю. Желаю им долгого и процветающего будущего вместе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
© @realDonaldTrumpПубликация Дональда Трампа
Публикация Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© @realDonaldTrump
Публикация Дональда Трампа
При этом американский президент сопроводил публикацию совместным фото президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди.
