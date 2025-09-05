https://ria.ru/20250905/buduschee-2039986555.html

Трамп пожелал России, Индии и Китаю процветающего совместного будущего

Трамп пожелал России, Индии и Китаю процветающего совместного будущего

2025-09-05T13:27:00+03:00

2025-09-05T14:42:00+03:00

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, похоже, "потеряли" Россию и Индию из-за развития их отношений с Китаем, пожелал трем странам "процветающего совместного будущего"."Похоже, мы потеряли Индию и Россию и уступили их глубинному и темному Китаю. Желаю им долгого и процветающего будущего вместе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.При этом американский президент сопроводил публикацию совместным фото президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди.

