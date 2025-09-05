Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 05.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 05.09.2025
ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили в Россошанском и Бутурлиновском районах Воронежской области около десяти беспилотников, пострадавших и разрушений, предварительно, нет,... РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
бутурлиновский район
воронежская область
россошанский район
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в Россошанском и Бутурлиновском районах Воронежской области около десяти беспилотников, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в двух районах области отменена опасность атаки БПЛА. Она была в объявлена в 22.58 мск четверга в Россошанском районе и в 0.35 мск в Бутурлиновском районе. Режим опасности атаки беспилотников сохраняется в регионе.
бутурлиновский район
воронежская область
россошанский район
безопасность, бутурлиновский район, воронежская область, россошанский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Бутурлиновский район, Воронежская область, Россошанский район, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили около десяти БПЛА в двух районах Воронежской области

Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в Россошанском и Бутурлиновском районах Воронежской области около десяти беспилотников, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в двух районах области отменена опасность атаки БПЛА. Она была в объявлена в 22.58 мск четверга в Россошанском районе и в 0.35 мск в Бутурлиновском районе.
Режим опасности атаки беспилотников сохраняется в регионе.
ПВО отразила атаку ВСУ на Луганск
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБутурлиновский районВоронежская областьРоссошанский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
