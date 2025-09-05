https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039807086.html
ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 05.09.2025
ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили в Россошанском и Бутурлиновском районах Воронежской области около десяти беспилотников, пострадавших и разрушений, предварительно, нет,... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в Россошанском и Бутурлиновском районах Воронежской области около десяти беспилотников, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в двух районах области отменена опасность атаки БПЛА. Она была в объявлена в 22.58 мск четверга в Россошанском районе и в 0.35 мск в Бутурлиновском районе. Режим опасности атаки беспилотников сохраняется в регионе.
ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области
