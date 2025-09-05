https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039807086.html

ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области

ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 05.09.2025

ПВО уничтожила около десяти БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили в Россошанском и Бутурлиновском районах Воронежской области около десяти беспилотников, пострадавших и разрушений, предварительно, нет,... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T02:22:00+03:00

2025-09-05T02:22:00+03:00

2025-09-05T02:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

бутурлиновский район

воронежская область

россошанский район

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили в Россошанском и Бутурлиновском районах Воронежской области около десяти беспилотников, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в двух районах области отменена опасность атаки БПЛА. Она была в объявлена в 22.58 мск четверга в Россошанском районе и в 0.35 мск в Бутурлиновском районе. Режим опасности атаки беспилотников сохраняется в регионе.

https://ria.ru/20250905/bespilotniki-2039806393.html

бутурлиновский район

воронежская область

россошанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, бутурлиновский район, воронежская область, россошанский район, александр гусев (губернатор)