В РССП высказались о членстве Армении в ЕАЭС

Членство в ЕАЭС обеспечивает высокие экономические показатели Армении, Ереван получает от объединения максимум выгоды, заявил управляющий директор управления...

2025-09-05T20:05:00+03:00

ЕРЕВАН, 5 сен – РИА Новости. Членство в ЕАЭС обеспечивает высокие экономические показатели Армении, Ереван получает от объединения максимум выгоды, заявил управляющий директор управления международного многостороннего сотрудничества и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей Илья Галкин. " За 10 лет существования ЕАЭС и членства Армении в ЕАЭС ВВП (республики – ред.) вырос на 60%, сопоставимые цифры только у Киргизии. У Казахстана, России, Белоруссии меньше. Подушевой ВВП, насколько мне известно, вырос на 120%, это первый показатель. Реальная заработная плата выросла на 50% в Армении", - заявил Галкин на прошедшей в Ереване конференции "Армения-ЕАЭС. Вместе вперед". По его словам, показатели торговли намного выше, в частности, экспорт из Армении в страны ЕАЭС вырос более чем в 13 раз, импорт - почти в 10 раз. "Насколько важен рынок ЕАЭС для Армении? Во внешнеторговом обороте это 42,9%. При этом 87% поставок алкоголя из Армении приходится на рынок ЕАЭС, коньяка - 97,3%, вина - около 70%, оксида и гидроксида молибдена и клея - 99,9%, продовольствия - более 77%, одежды и обуви - практически 94%", - отметил он. По словам Галкина, рынок ЕАЭС важный, растущий и обеспечивает рост экономики Армении. "Если мы возьмем еще и внешнее измерение, это те страны, с которыми заключены соглашения о свободной торговле или обнулены пошлины, то тогда в случае с Арменией товарооборот дорастет до 2/3, потому что на страны, такие как Вьетнам, Иран, Сербия, ОАЭ, Монголия, Индонезия, Египет и Индия, с которой активизировались переговоры по соглашению о свободной торговле, приходится практически 25% торгового оборота Армении. В сумме это дает порядка 2/3. То есть 2/3 торгового оборота Армении - это ЕАЭС и внешний периметр ЕАЭС", - отметил Галкин, добавив, что Армения получает максимум выгоды от интеграционного объединения. В конце августа премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности выхода республики из ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отметил, что понимает: одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, и когда придет время, будет принято соответствующее решение. Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство.

2025

Новости

