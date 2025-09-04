https://ria.ru/20250904/zjuganov-2039712876.html

Зюганов оценил рост МРОТ в России

Зюганов оценил рост МРОТ в России - РИА Новости, 04.09.2025

Зюганов оценил рост МРОТ в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году до 27 093 рублей недостаточный и не допустим, МРОТ должен... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году до 27 093 рублей недостаточный и не допустим, МРОТ должен составлять минимум 32 тысячи рублей. Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году составит 20,7%, сообщили ранее в пресс-службе Минтруда России. Таким образом МРОТ составит 27 093 рубля. "Я считаю не просто не достаточным, а это недопустимо. Мы давно объясняли, что должно быть минимум 32 тысячи", - сказал Зюганов журналистам.

