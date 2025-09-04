https://ria.ru/20250904/zerno-2039551753.html

Минсельхоз пока не пересматривал прогноз по сбору зерна

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не пересматривал прогноз по сбору зерна по итогам 2025 года, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Мы работаем. И прогнозы пока не пересматриваем", - сказал Разин. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

