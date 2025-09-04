Минсельхоз пока не пересматривал прогноз по сбору зерна

Рейтинг@Mail.ru
06:15 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не пересматривал прогноз по сбору зерна по итогам 2025 года, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Мы работаем. И прогнозы пока не пересматриваем", - сказал Разин. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
экономика, россия, владивосток, андрей разин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Андрей Разин, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не пересматривал прогноз по сбору зерна по итогам 2025 года, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Мы работаем. И прогнозы пока не пересматриваем", - сказал Разин.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Сев озимых культур в России проходит штатно, заявили в Минсельхозе
ЭкономикаРоссияВладивостокАндрей РазинДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
