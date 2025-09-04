https://ria.ru/20250904/zerno-2039551753.html
Минсельхоз пока не пересматривал прогноз по сбору зерна
Минсельхоз пока не пересматривал прогноз по сбору зерна - РИА Новости, 04.09.2025
Минсельхоз пока не пересматривал прогноз по сбору зерна
Минсельхоз РФ пока не пересматривал прогноз по сбору зерна по итогам 2025 года, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не пересматривал прогноз по сбору зерна по итогам 2025 года, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Мы работаем. И прогнозы пока не пересматриваем", - сказал Разин. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
