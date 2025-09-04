На Украине оценили угрозы Зеленского после саммита ШОС
Соскин: угрозы Зеленского в адрес РФ выглядят бессмысленно на фоне саммита ШОС
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского угрожать России выглядят бессмысленно на фоне огромного успеха саммита ШОС, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Выглядит очень провинциально, когда, мягко говоря, Зеленский говорит: "Вот, мир должен против России санкции <…> Вот реальность. Есть очень мощный уже альянс, очень мощный", — сказал он.
После начала СВО страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Москва, в свою очередь, подчеркивала, что справится и с новыми ограничениями. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент России Владимир Путин 31 августа — 3 сентября работал в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
В среду в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Президент России принял участие в качестве главного гостя.