Захарова ответила на сообщения о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен

Захарова: фейк о сбое навигации на борту фон дер Ляйен вброшен из-за саммита ШОС
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Фейк о якобы сбое с навигацией в самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был вброшен только чтобы отвлечь внимания от успешного саммита ШОС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что мы увидели в западной прессе, то, что мы услышали от представителей Урсулы фон дер Ляйен - это не просто вранье, как иногда с ними случается, с какой-то долей правды или миксом полуправды и неправды. Это на 100 процентов выдуманный фейк... Вряд ли можно считать совпадением, что этот топорный, примитивный вброс был сделан на фоне успешного заседания глав государств-членов ШОС, впечатляющих успехов организации, представляющей более половины населения Земли. Я уверена, что все это нужно было для того, чтобы развернуть внимание и отвлечь от реальных событий", - заявила Захарова на брифинге на полях ВЭФ.
Захарова пошутила также, что, возможно, что-то сломалось не в самолете фон дер Ляйен, а в ней самой.
Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не будут проводить расследование по этому факту.
