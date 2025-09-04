Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на сообщения о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен - РИА Новости, 04.09.2025
05:44 04.09.2025
Захарова ответила на сообщения о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен
Захарова ответила на сообщения о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Фейк о якобы сбое с навигацией в самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был вброшен только чтобы отвлечь внимания от успешного саммита ШОС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "То, что мы увидели в западной прессе, то, что мы услышали от представителей Урсулы фон дер Ляйен - это не просто вранье, как иногда с ними случается, с какой-то долей правды или миксом полуправды и неправды. Это на 100 процентов выдуманный фейк... Вряд ли можно считать совпадением, что этот топорный, примитивный вброс был сделан на фоне успешного заседания глав государств-членов ШОС, впечатляющих успехов организации, представляющей более половины населения Земли. Я уверена, что все это нужно было для того, чтобы развернуть внимание и отвлечь от реальных событий", - заявила Захарова на брифинге на полях ВЭФ. Захарова пошутила также, что, возможно, что-то сломалось не в самолете фон дер Ляйен, а в ней самой. Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не будут проводить расследование по этому факту.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Фейк о якобы сбое с навигацией в самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был вброшен только чтобы отвлечь внимания от успешного саммита ШОС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что мы увидели в западной прессе, то, что мы услышали от представителей Урсулы фон дер Ляйен - это не просто вранье, как иногда с ними случается, с какой-то долей правды или миксом полуправды и неправды. Это на 100 процентов выдуманный фейк... Вряд ли можно считать совпадением, что этот топорный, примитивный вброс был сделан на фоне успешного заседания глав государств-членов ШОС, впечатляющих успехов организации, представляющей более половины населения Земли. Я уверена, что все это нужно было для того, чтобы развернуть внимание и отвлечь от реальных событий", - заявила Захарова на брифинге на полях ВЭФ.
Урсула фон дер Ляйен на улицах Рио-де-Жанейро во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20
19 ноября 2024, 20:16
Захарова пошутила также, что, возможно, что-то сломалось не в самолете фон дер Ляйен, а в ней самой.
Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не будут проводить расследование по этому факту.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Захарова отреагировала на слова фон дер Ляйен о российском СПГ
9 ноября 2024, 16:08
 
