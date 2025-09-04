https://ria.ru/20250904/zaharova-2039546022.html

Захарова прокомментировала "сбой GPS" на борту самолета фон дер Ляйен

Захарова прокомментировала "сбой GPS" на борту самолета фон дер Ляйен

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что хотела бы посмотреть на те бумажные карты, по которым садился борт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии из-за якобы сбоя GPS. "Я уж не знаю, на каком таком кукурузнике летает фон дер Ляйен, что ей приходится осуществлять посадку по бумажным картам, но при этом очень хочется на эти бумажные карты посмотреть, не могли бы они их опубликовать? Я просто хотела бы взглянуть, как на бумажных картах, по которым садится самолет Урсулы фон дер Ляйен, обозначена Болгария, каким цветом она закрашена", — сказала дипломат в ходе брифинга на полях ВЭФ. Как отметила Захарова, ситуация с якобы российским вмешательством в посадку борта главы Еврокомиссии — "ежедневный фейкомет" западной прессы, пугающей европейцев российской угрозой. "Это же не только паранойя, это циничный расчет — необходимо отвлечь внимание собственного населения от постоянно ухудшающейся социально-экономической обстановки в ЕС, от крамольных мыслей о реальных виновниках европейского кризиса, а ими являются безответственные вороватые политические элиты Европейского Союза", — добавила она. При этом официальный представитель МИД обратила внимание, что никаких реальных фактов российского вмешательства предоставлено не было. "Я просто представляю, там сидит кто-то в Кремле, джойстиком водит, говорит: "Отключаем Урсулу фон дер Ляйен от GPS, пусть садятся по бумажным картам". Не знаю, чего-ж мы тогда карты не выкрали? Может, оно и проще было", — добавила она. Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, якобы произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков ранее заявил, что власти страны не будут проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета фон дер Ляйен. Ранее сервис Flightradar24 сообщил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях, системы воздушного судна фиксировали устойчивый сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.

