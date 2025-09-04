Балицкий сообщил об атаках ВСУ с использованием кассетных боеприпасов

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Атаки ВСУ с использованием кассетных боеприпасов фиксируются в прифронтовых районах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Балицкий подчеркнул, что данный вопрос обсуждался на рабочей встрече с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, который посетил регион с рабочим визитом. "Особого внимания требуют прифронтовые территории Запорожской области и решение их проблемных вопросов, с учетом того, что интенсивность террористических атак БПЛА противника по населенным пунктам, приближенным к линии боевого соприкосновения, не уменьшается, фиксируются атаки с применением кассетных боеприпасов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, в рамках рабочей встречи с Кириенко обсуждался вопрос усиления мер безопасности, возможность увеличения числа аварийных бригад, которые задействованы в восстановлении критической инфраструктуры. "Все последствия обстрелов удается оперативно устранять, благодаря чему сохраняется нормальная жизнедеятельность населенных пунктов, однако мы должны быть в постоянной готовности и обладать достаточным резервом для реагирования", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Атаки ВСУ с использованием кассетных боеприпасов фиксируются в прифронтовых районах Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Балицкий подчеркнул, что данный вопрос обсуждался на рабочей встрече с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, который посетил регион с рабочим визитом.
"Особого внимания требуют прифронтовые территории Запорожской области и решение их проблемных вопросов, с учетом того, что интенсивность террористических атак БПЛА противника по населенным пунктам, приближенным к линии боевого соприкосновения, не уменьшается, фиксируются атаки с применением кассетных боеприпасов", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в рамках рабочей встречи с Кириенко обсуждался вопрос усиления мер безопасности, возможность увеличения числа аварийных бригад, которые задействованы в восстановлении критической инфраструктуры.
"Все последствия обстрелов удается оперативно устранять, благодаря чему сохраняется нормальная жизнедеятельность населенных пунктов, однако мы должны быть в постоянной готовности и обладать достаточным резервом для реагирования", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Перехват и уничтожение техники ВСУ на маршрутах логистики - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Российские разведчики используют тактику засад для уничтожения техники ВСУ
