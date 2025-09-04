Путин встретился с премьером Лаоса на ВЭФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном "на полях" Восточного экономического форума, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
