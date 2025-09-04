Си Цзиньпин встретится с Ким Чен Ыном в Пекине

https://ria.ru/20250904/vstrecha-2039648612.html

Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.09.2025

ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая."Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проведет в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, который находится в Китае для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне", - говорится в сообщении телеканала.

