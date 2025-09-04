Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин встретится с Ким Чен Ыном в Пекине
12:55 04.09.2025 (обновлено: 13:14 04.09.2025)
Си Цзиньпин встретится с Ким Чен Ыном в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.09.2025
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая."Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проведет в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, который находится в Китае для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне", - говорится в сообщении телеканала.
пекин, ким чен ын, си цзиньпин, кндр (северная корея), китай
Пекин, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, КНДР (Северная Корея), Китай
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проведет в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, который находится в Китае для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне", - говорится в сообщении телеканала.
ПекинКим Чен ЫнСи ЦзиньпинКНДР (Северная Корея)Китай
 
 
