Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы
Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы
2025-09-04T05:15:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы в России на 2026 год, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме. "Ожидается", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли продление запрета на вылов воблы в 2026 году. Минсельхоз РФ запретил с 1 января по 31 декабря 2025 года промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
