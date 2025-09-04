Рейтинг@Mail.ru
Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы - РИА Новости, 04.09.2025
05:15 04.09.2025
Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы в России на 2026 год, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме. "Ожидается", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли продление запрета на вылов воблы в 2026 году. Минсельхоз РФ запретил с 1 января по 31 декабря 2025 года промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИлья Шестаков
Илья Шестаков . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы в России на 2026 год, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме.
"Ожидается", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли продление запрета на вылов воблы в 2026 году.
Минсельхоз РФ запретил с 1 января по 31 декабря 2025 года промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Производство красной икры - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Дефицита икры и красной рыбы не ожидается, заявил Солодов
04:44
 
