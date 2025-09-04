https://ria.ru/20250904/vobla-2039544985.html

Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы

Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы - РИА Новости, 04.09.2025

Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы

Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы в России на 2026 год, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков на Восточном экономическом... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T05:15:00+03:00

2025-09-04T05:15:00+03:00

2025-09-04T05:15:00+03:00

россия

каспийское море

астраханская область

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970429448_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_f0bd2e1c08ef8db33723ead2b245976a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Росрыболовство планирует продлить запрет на вылов воблы в России на 2026 год, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме. "Ожидается", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли продление запрета на вылов воблы в 2026 году. Минсельхоз РФ запретил с 1 января по 31 декабря 2025 года промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/ryba-2039541419.html

россия

каспийское море

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, каспийское море, астраханская область, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025