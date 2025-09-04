РИА Новости узнало регламент пленарного заседания ВЭФ

https://ria.ru/20250904/vef-2039702495.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Четыре выступления запланированы на пленарном заседании Восточного экономического форума, первым выступит президент РФ Владимир Путин, выяснило РИА Новости. Как следует из регламента пленарного заседания, с которым ознакомилось агентство, запланированы четыре выступления. Пленарное заседание начнется с выступления Путина. Затем запланированы выступление премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсая Сипхандона, выступление премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара и выступление заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна. Пленарное заседание форума начнется в 13.00 по местному времени (6.00 мск) и будет продолжаться 2 часа. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

