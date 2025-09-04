https://ria.ru/20250904/vef-2039699314.html

Генконсул Южной Кореи во Владивостоке планирует посетить ВЭФ

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Южнокорейское правительство собирается отправить генерального консула Республики Корея во Владивостоке в качестве своего представителя на Восточный экономический форум (ВЭФ), передает агентство Рёнхап. "Дипломатические источники в четверг сообщили, что правительство планирует отправить на ВЭФ генерального консула Республики Корея во Владивостоке Ха Бён Гю", - говорится в сообщении Рёнхап.В сообщении отмечается, что в последние годы Южную Корею на ВЭФ представлял посланник по экономическим вопросам при посольстве Республики Корея в России, но в этом году было принято решение в пользу генерального консула во Владивостоке, который также выполняет роль заместителя южнокорейского посла в России. По данным Рёнхап, это связанно в первую очередь с тем, что в данный момент должность посланника по экономическим вопросам при посольстве вакантна. В прошлые годы ВЭФ посещали и южнокорейские лидеры - президент Пак Кын Хе в 2016 году и президент Мун Чжэ Ин в 2017 году. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ 3 сентября. Он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), которое состоится 5 сентября. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

