План финансового оздоровления "Русгидро" обсудят на ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
05:10 04.09.2025
План финансового оздоровления "Русгидро" обсудят на ВЭФ
План финансового оздоровления "Русгидро" обсудят на ВЭФ
2025-09-04T05:10:00+03:00
2025-09-04T05:10:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. План финансового оздоровления компании "Русгидро" планируют обсудить на совещании, которое пройдёт 4 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. "Вот сегодня у президента будут обсуждать в том числе", - ответил он на вопрос, какое решение ожидается по вопросу финансового оздоровления "Русгидро" и выплаты компанией дивидендов. Он добавил, что "весь объем предложений" для улучшения финансового состояния компании Минэнерго уже сформировало. Первый заместитель гендиректора "Русгидро" Роман Бердников также сообщил журналистам, что вопрос дивидендов и финансового состояния компании будет обсуждаться на этом совещании. "В ближайшее время… ждем. Вроде бы уже атмосфера накаляется, уже должно быть решение, но пока решения нет", - сказал он. Акционеры "Русгидро" на годовом собрании 1 июля не приняли решение относительно выплаты дивидендов за прошлый год в связи с отсутствием директивы, необходимой для голосования основного акционера - Росимущества. В июне в Минэнерго РФ сообщили, что директива по вопросу выплаты дивидендов "Русгидро" еще обсуждается с Минфином, по ней есть разногласия. Как было сказано в материалах проекта решения, акционеры "Русгидро" могут принять решение о невыплате дивидендов или о выплате в размере 0,076 рубля на акцию. Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале сообщал, что обсуждается вопрос о введении моратория на выплату дивидендов генерирующей компанией "Русгидро" до 2028 года. А чуть ранее, в январе, вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказывал, что правительство РФ совместно с "Русгидро" готовят предложения для улучшения экономического состояния компании. В апреле гендиректор компании Виктор Хмарин заявлял журналистам, что считает неправильным выплачивать дивиденды при нынешней долговой нагрузке компании. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. План финансового оздоровления компании "Русгидро" планируют обсудить на совещании, которое пройдёт 4 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"Вот сегодня у президента будут обсуждать в том числе", - ответил он на вопрос, какое решение ожидается по вопросу финансового оздоровления "Русгидро" и выплаты компанией дивидендов.
Он добавил, что "весь объем предложений" для улучшения финансового состояния компании Минэнерго уже сформировало.
Первый заместитель гендиректора "Русгидро" Роман Бердников также сообщил журналистам, что вопрос дивидендов и финансового состояния компании будет обсуждаться на этом совещании. "В ближайшее время… ждем. Вроде бы уже атмосфера накаляется, уже должно быть решение, но пока решения нет", - сказал он.
Акционеры "Русгидро" на годовом собрании 1 июля не приняли решение относительно выплаты дивидендов за прошлый год в связи с отсутствием директивы, необходимой для голосования основного акционера - Росимущества.
В июне в Минэнерго РФ сообщили, что директива по вопросу выплаты дивидендов "Русгидро" еще обсуждается с Минфином, по ней есть разногласия. Как было сказано в материалах проекта решения, акционеры "Русгидро" могут принять решение о невыплате дивидендов или о выплате в размере 0,076 рубля на акцию.
Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале сообщал, что обсуждается вопрос о введении моратория на выплату дивидендов генерирующей компанией "Русгидро" до 2028 года. А чуть ранее, в январе, вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказывал, что правительство РФ совместно с "Русгидро" готовят предложения для улучшения экономического состояния компании.
В апреле гендиректор компании Виктор Хмарин заявлял журналистам, что считает неправильным выплачивать дивиденды при нынешней долговой нагрузке компании.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
