На Украине призвали граждан готовиться к сложной зиме
2025-09-04T14:01:00+03:00
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для украинцев будет гораздо сложнее предыдущей, он призвал сограждан уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. "Надо готовиться к худшей зиме, ситуация будет хуже, чем в прошлую зиму. Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов (на дачи – ред.) – туда, где есть дрова", - сказал Продан в эфире телеканала "Новости.Live". По его словам, на Украине остаются невосстановленными 50% энергообъектов, что будет негативно сказываться на энерго- и теплоснабжении. "Относительно защиты этих объектов, то защитить объекты энергетики физическим способом невозможно", - добавил Продан. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
