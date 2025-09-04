Рейтинг@Mail.ru
На Украине призвали граждан готовиться к сложной зиме - РИА Новости, 04.09.2025
14:01 04.09.2025
На Украине призвали граждан готовиться к сложной зиме
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для украинцев будет гораздо сложнее предыдущей, он призвал сограждан уезжать жить на... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для украинцев будет гораздо сложнее предыдущей, он призвал сограждан уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. "Надо готовиться к худшей зиме, ситуация будет хуже, чем в прошлую зиму. Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов (на дачи – ред.) – туда, где есть дрова", - сказал Продан в эфире телеканала "Новости.Live". По его словам, на Украине остаются невосстановленными 50% энергообъектов, что будет негативно сказываться на энерго- и теплоснабжении. "Относительно защиты этих объектов, то защитить объекты энергетики физическим способом невозможно", - добавил Продан. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
2025
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для украинцев будет гораздо сложнее предыдущей, он призвал сограждан уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
"Надо готовиться к худшей зиме, ситуация будет хуже, чем в прошлую зиму. Желательно было бы, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов (на дачи – ред.) – туда, где есть дрова", - сказал Продан в эфире телеканала "Новости.Live".
По его словам, на Украине остаются невосстановленными 50% энергообъектов, что будет негативно сказываться на энерго- и теплоснабжении. "Относительно защиты этих объектов, то защитить объекты энергетики физическим способом невозможно", - добавил Продан.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
