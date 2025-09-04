https://ria.ru/20250904/ukraina-2039525674.html

Журналист после слов Путина раскрыл, что случилось с Украиной

Журналист после слов Путина раскрыл, что случилось с Украиной - РИА Новости, 04.09.2025

Журналист после слов Путина раскрыл, что случилось с Украиной

Ситуацию на Украине используют, чтобы сдержать усиление России, Индии и Китая на мировой арене, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T01:16:00+03:00

2025-09-04T01:16:00+03:00

2025-09-04T01:16:00+03:00

в мире

китай

украина

россия

владимир путин

чей боуз

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444422_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_ae819dd5f616bf6b1e00fffabdc69dc2.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ситуацию на Украине используют, чтобы сдержать усиление России, Индии и Китая на мировой арене, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Украина — это всего лишь таран, она потерпела неудачу против России, поэтому теперь ее используют как предлог для сдерживания растущей мощи Индии и Китая", — написал он.Так эксперт прокомментировал слова президента России Владимира Путина на саммите ШОС о том, что события на Украине используются США как предлог для усиления экономического давления на ряд стран, в том числе на Бразилию, Индию и Китай."Президент Путин прекрасно знает, что происходит, и я уверен, что он и его коллеги в Пекине и Нью-Дели тоже это знают", — заключил Боуз.Российский лидер с 31 августа по 3 сентября работал в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250903/poslednee-2039457235.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, россия, владимир путин, чей боуз, си цзиньпин, шос