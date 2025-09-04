https://ria.ru/20250904/ukraina-2039525674.html
Журналист после слов Путина раскрыл, что случилось с Украиной
Журналист после слов Путина раскрыл, что случилось с Украиной - РИА Новости, 04.09.2025
Журналист после слов Путина раскрыл, что случилось с Украиной
Журналист после слов Путина раскрыл, что случилось с Украиной

Ситуацию на Украине используют, чтобы сдержать усиление России, Индии и Китая на мировой арене, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ситуацию на Украине используют, чтобы сдержать усиление России, Индии и Китая на мировой арене, такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Украина — это всего лишь таран, она потерпела неудачу против России, поэтому теперь ее используют как предлог для сдерживания растущей мощи Индии и Китая", — написал он.Так эксперт прокомментировал слова президента России Владимира Путина на саммите ШОС о том, что события на Украине используются США как предлог для усиления экономического давления на ряд стран, в том числе на Бразилию, Индию и Китай."Президент Путин прекрасно знает, что происходит, и я уверен, что он и его коллеги в Пекине и Нью-Дели тоже это знают", — заключил Боуз.Российский лидер с 31 августа по 3 сентября работал в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
