В МИД назвали провокацией учения США и Южной Кореи

В МИД назвали провокацией учения США и Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield 2025 нельзя назвать оборонительными, это очередная провокация, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "С 18 по 28 августа на юге Корейского полуострова США и Республика Корея провели совместные военные учения Ulchi Freedom Shield 2025. Вопреки официальным заявлениям организаторов этих игрищ, их нельзя никак назвать оборонительными с учётом участия в них нескольких десятков тысяч военнослужащих, привлечения американских самолётов F-35, другой наступательной военной техники", - сказала она в ходе брифинга, который проходит на полях ВЭФ. Она добавила, что данным манёврам придан многосторонний характер за счёт подтягивания к ним других союзников США, включая Британию, а также так называемого командования ООН. "Подобные шаги явно диссонируют с декларируемым Вашингтоном и Сеулом настроем добиваться разрядки военно-политической напряжённости, а также дезавуируют заявления представителей США и Республики Корея о стремлении наладить диалог с КНДР и уважать её государственный строй", - отметила Захарова. Она пояснила, что в условиях, когда на системной основе продолжается наращивание санкционно-силового давления на Пхеньян, говорить о каких-либо перспективах коренного перелома в ситуации в субрегионе не приходится. "Можно говорить только об очередной провокации", - заключила Захарова.

