Трутнев оценил идею создания СПГ-генерации на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2025
01:12 04.09.2025
Трутнев оценил идею создания СПГ-генерации на Дальнем Востоке
Трутнев оценил идею создания СПГ-генерации на Дальнем Востоке
экономика
камчатский край
дальний восток
россия
юрий трутнев
новатэк
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Решение о создании в удаленных населенных пунктах Дальнего Востока объектов генерации на сжиженном природном газе требует просчета экономики таких энергообъектов, сообщил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета форума Юрий Трутнев. "Это экономика. Экономика, которую должны посчитать те люди, которые будут это производить, которые будут торговать эту СПГ-генерацию", - сказал Трутнев журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли вопрос СПГ-генерации для удаленных территорий. Он отметил, что проект строительства комплекса регазификации сжиженного природного газа в Камчатском крае будет завершен. "Но это очень большой объем. Т.е. там это сделать достаточно технологично, когда это все как раз стоит на маршруте Северного морского пути. Насколько эти решения могут быть, скажем, минимизированы, т.е. насколько можно малыми объемами осуществлять СПГ-генерацию, это будет зависеть от логистики и от экономики. Это просто надо посчитать. Если экономика будет биться, то, вне всякого сомнения, сжиженный природный газ, как одно из явных преимуществ нашей страны, будет использоваться. Но это решение без экономки принимать бесполезно. Это должны специалисты "Новатэка" посчитать и сказать, вот этот проект у нас летает, а вот этот нет", - пояснил вице-премьер. По данным правительства Камчатского края, строительство комплекса регазификации сжиженного природного газа и береговой инфраструктуры позволит газифицировать не только краевой центр, но и поселки, которые находятся вблизи автомобильной дороги, ведущей из Петропавловска-Камчатского. А реализация проекта позволит обеспечить поставки СПГ для энергетической потребности Камчатского края в объеме 446 тысяч тонн, или 620 миллионов кубических метров газа ежегодно, что позволит заместить недостающие объемы газа и продолжить дальнейшую газификацию. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, камчатский край, дальний восток, россия, юрий трутнев, новатэк, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Камчатский край, Дальний Восток, Россия, Юрий Трутнев, Новатэк, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Решение о создании в удаленных населенных пунктах Дальнего Востока объектов генерации на сжиженном природном газе требует просчета экономики таких энергообъектов, сообщил в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета форума Юрий Трутнев.
"Это экономика. Экономика, которую должны посчитать те люди, которые будут это производить, которые будут торговать эту СПГ-генерацию", - сказал Трутнев журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли вопрос СПГ-генерации для удаленных территорий.
Трутнев заявил, что обсуждал с Новаком продление "дальневосточной надбавки"
00:12
Он отметил, что проект строительства комплекса регазификации сжиженного природного газа в Камчатском крае будет завершен.
"Но это очень большой объем. Т.е. там это сделать достаточно технологично, когда это все как раз стоит на маршруте Северного морского пути. Насколько эти решения могут быть, скажем, минимизированы, т.е. насколько можно малыми объемами осуществлять СПГ-генерацию, это будет зависеть от логистики и от экономики. Это просто надо посчитать. Если экономика будет биться, то, вне всякого сомнения, сжиженный природный газ, как одно из явных преимуществ нашей страны, будет использоваться. Но это решение без экономки принимать бесполезно. Это должны специалисты "Новатэка" посчитать и сказать, вот этот проект у нас летает, а вот этот нет", - пояснил вице-премьер.
По данным правительства Камчатского края, строительство комплекса регазификации сжиженного природного газа и береговой инфраструктуры позволит газифицировать не только краевой центр, но и поселки, которые находятся вблизи автомобильной дороги, ведущей из Петропавловска-Камчатского. А реализация проекта позволит обеспечить поставки СПГ для энергетической потребности Камчатского края в объеме 446 тысяч тонн, или 620 миллионов кубических метров газа ежегодно, что позволит заместить недостающие объемы газа и продолжить дальнейшую газификацию.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трутнев рассказал о доработке закона о международных ТОР
Вчера, 02:30
 
ЭкономикаКамчатский крайДальний ВостокРоссияЮрий ТрутневНоватэкДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
