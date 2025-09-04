Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 04.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 04.09.2025 (обновлено: 12:15 04.09.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 240 военнослужащих ВСУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Запорожской и... РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 240 военнослужащих ВСУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, 13 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Запорожская область
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 240 военнослужащих ВСУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области.
"Противник потерял свыше 240 военнослужащих, 13 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2025
