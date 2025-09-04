https://ria.ru/20250904/svo-2039637374.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 04.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 240 военнослужащих ВСУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Запорожской и... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 240 военнослужащих ВСУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, 13 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

