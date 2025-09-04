https://ria.ru/20250904/svo-2039637374.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 04.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 240 военнослужащих ВСУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Запорожской и... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:07:00+03:00
2025-09-04T12:07:00+03:00
2025-09-04T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 240 военнослужащих ВСУ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области."Противник потерял свыше 240 военнослужащих, 13 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039392968.html
россия
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_137fa67a62528fd7ec8b14fac43391cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 240 боевиков в зоне действия войск "Восток"