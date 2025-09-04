https://ria.ru/20250904/svo-2039636908.html
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.09.2025
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области,... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
ВС России установили контроль над Новоселовкой в Днепропетровской области