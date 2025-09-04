Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 04.09.2025 (обновлено: 13:30 04.09.2025)
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области - РИА Новости, 04.09.2025
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области,... РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
днепропетровская область
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области

ВС России установили контроль над Новоселовкой в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
© Инфографика Подразделения группировки "Восток" освободили Новоселовку в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Новоселовку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Новоселовку в Днепропетровской области
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
ВС России завершили освобождение территорий ДНР в зоне действий "Востока"
Вчера, 12:07
Вчера, 12:07
 
Специальная военная операция на Украине Вооруженные силы РФ Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Днепропетровская область
 
 
