ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области

ВС России взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области

2025-09-04T12:05:00+03:00

2025-09-04T12:05:00+03:00

2025-09-04T13:30:00+03:00

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.

