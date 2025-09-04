Рейтинг@Mail.ru
Суд вернул в прокуратуру дело лжеврача Никонова - РИА Новости, 04.09.2025
23:39 04.09.2025
Суд вернул в прокуратуру дело лжеврача Никонова
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы вернул в прокуратуру дело лжеврача Николая Никонова и его жены, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", сказано в материалах дела, которые изучило РИА Новости. "Суд вынес постановление о возвращении дела в прокуратуру", - сказано в материалах. Суд рассматривает дело с начала этого года, уже провел 21 заседание, но затем решил, что необходимо вернуть его для исправления недостатков. Николай и Лилия Никоновы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы из Казахстана. По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц. Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она проводила сеансы массажа и получала деньги.
© Фото : ГСУ СК России по городу МосквеМосковский лжеврач Николай Никонов с женой
Московский лжеврач Николай Никонов с женой. Архивное фото
Житель Омска переоделся врачом, чтобы украсть у пациента больницы борсетку
25 февраля, 14:03
 
