Спецоперация, 4 сентября: потери ВСУ за сутки составили около 1370 боевиков

Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", всего ВСУ на разных направлениях СВО... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск "Восток", всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1370 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в четверг. ВС РФ теснят ВСУ Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в четверг. Группировка "Днепр" уничтожила с помощью FPV-дронов диверсионно-разведывательную группу ВСУ в островной зоне Днепра, сообщило Минобороны РФ в четверг. Расчёты ударных БПЛА группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры украинских войск в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. Украина и мир Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту. Россия не собирается обсуждать неприемлемую иностранную интервенцию на Украине в какой бы то ни было форме, добавила официальный представитель МИД РФ. Участники так называемой "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, сообщили в четверг в британском правительстве по итогам переговоров. По ее словам, любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима и несёт серьезные риски эскалации конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит продвигать мирное урегулирование украинского конфликта. Маниакальное стремление канцлера ФРГ Фридриха Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политической элите Германии, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Россия надеется, что позитивная динамика по украинскому вопросу, которая была намечена после встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, будет сохранена, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. СВО продолжается Насильственная мобилизация на Украине, в ходе которой людей избивают и иногда забивают до смерти, - общепризнанный факт, и это величайший позор, что в XXI веке в самом сердце Европы идет охота на людей при попустительстве европейских политиков, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Киев продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы Украины, ведет открытую войну с Украинской православной церковью (УПЦ) методами физического и психологического насилия, заявил специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Военнопленный ВСУ Владимир Егоров рассказал на видео от Минобороны РФ, что сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов) из-за больших потерь на фронте с украинской стороны и нехватки людей стали брать в армию всех без разбора, в том числе алкоголиков и наркоманов.

