БПЛА "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 04.09.2025
БПЛА "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Расчёты ударных БПЛА группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры украинских войск в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры украинских войск в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В Днепропетровской области подразделения противодействия беспилотной авиации группировки войск "Восток" выявили и уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что для поражения целей были задействованы ударные БПЛА, которые уничтожили несколько аппаратов ВСУ точными попаданиями в воздухе. "Работа по гексакоптерам ведётся постоянно, мы уничтожаем их в большом количестве. На данном направлении противник всё реже использует такие дорогостоящие дроны, опасаясь их потерь", - приводит слова командира взвода с позывным "Азер" МО РФ.
днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры украинских войск в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Днепропетровской области подразделения противодействия беспилотной авиации группировки войск "Восток" выявили и уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для поражения целей были задействованы ударные БПЛА, которые уничтожили несколько аппаратов ВСУ точными попаданиями в воздухе.
"Работа по гексакоптерам ведётся постоянно, мы уничтожаем их в большом количестве. На данном направлении противник всё реже использует такие дорогостоящие дроны, опасаясь их потерь", - приводит слова командира взвода с позывным "Азер" МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
ВСУ отвели технику из микрорайона на Карантинном острове, сообщил Сальдо
Специальная военная операция на Украине Днепропетровская область Россия Вооруженные силы Украины
 
 
