БПЛА "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

2025-09-04T05:11:00+03:00

2025-09-04T05:11:00+03:00

2025-09-04T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры украинских войск в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В Днепропетровской области подразделения противодействия беспилотной авиации группировки войск "Восток" выявили и уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что для поражения целей были задействованы ударные БПЛА, которые уничтожили несколько аппаратов ВСУ точными попаданиями в воздухе. "Работа по гексакоптерам ведётся постоянно, мы уничтожаем их в большом количестве. На данном направлении противник всё реже использует такие дорогостоящие дроны, опасаясь их потерь", - приводит слова командира взвода с позывным "Азер" МО РФ.

днепропетровская область

россия

2025

