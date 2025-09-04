https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039544727.html
БПЛА "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Расчёты ударных БПЛА группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры украинских войск в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В Днепропетровской области подразделения противодействия беспилотной авиации группировки войск "Восток" выявили и уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что для поражения целей были задействованы ударные БПЛА, которые уничтожили несколько аппаратов ВСУ точными попаданиями в воздухе. "Работа по гексакоптерам ведётся постоянно, мы уничтожаем их в большом количестве. На данном направлении противник всё реже использует такие дорогостоящие дроны, опасаясь их потерь", - приводит слова командира взвода с позывным "Азер" МО РФ.
