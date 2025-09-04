https://ria.ru/20250904/sovfed-2039633702.html

В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ

В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ - РИА Новости, 04.09.2025

В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ

Создать законодательное регулирование по части искусственного интеллекта будет непросто, при этом Россия не должна повторить опыт Евросоюза и "зарегулировать"... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T11:54:00+03:00

2025-09-04T11:54:00+03:00

2025-09-04T11:54:00+03:00

технологии

россия

владивосток

совет федерации рф

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991522315_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_8374965863a4fa05792095e03254c278.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Создать законодательное регулирование по части искусственного интеллекта будет непросто, при этом Россия не должна повторить опыт Евросоюза и "зарегулировать" эту сферу, таким мнением с РИА Новости поделился первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Я думаю, будет непросто это сделать, потому что это тема, которую стоит все-таки выдержать, знаете, потому что дорожку надо сначала протоптать. Дороги всегда так работают. Сначала заходят, прорабатывают, отрабатывают, а потом уже начинают их регулировать. Потому что если сначала зарегулировать, то как в Евросоюзе: приняли закон, и большое количество компаний просто поуходили в другие юрисдикции. Не хотелось бы, чтобы у нас было, у нас этих компаний и так немного, кто занимается созданием ИИ", - сказал Шейкин. По мнению сенатора, закон должен быть не запрещающий, а разъясняющий - это позволит компаниям понимать, куда двигаться. "Чтобы компании, которые сегодня создают технологии искусственного интеллекта в любых отраслях, они понимали, куда им двигаться. Чтобы не было такого, что "это запретить", "то запретить". Самое главное, чтобы он разъясняющим был в большей степени, а потом уже, конечно же, будем его ограничивать", - добавил Шейкин. Он отметил, что сейчас законопроект прорабатывается в Госдуме, и пока сложно прогнозировать сроки, в которые он может быть принят. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/ii-2039556588.html

https://ria.ru/20250903/ii-2039502775.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владивосток, совет федерации рф, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, евросоюз