В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ - РИА Новости, 04.09.2025
11:54 04.09.2025
В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ
В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Создать законодательное регулирование по части искусственного интеллекта будет непросто, при этом Россия не должна повторить опыт Евросоюза и "зарегулировать" эту сферу, таким мнением с РИА Новости поделился первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Я думаю, будет непросто это сделать, потому что это тема, которую стоит все-таки выдержать, знаете, потому что дорожку надо сначала протоптать. Дороги всегда так работают. Сначала заходят, прорабатывают, отрабатывают, а потом уже начинают их регулировать. Потому что если сначала зарегулировать, то как в Евросоюзе: приняли закон, и большое количество компаний просто поуходили в другие юрисдикции. Не хотелось бы, чтобы у нас было, у нас этих компаний и так немного, кто занимается созданием ИИ", - сказал Шейкин. По мнению сенатора, закон должен быть не запрещающий, а разъясняющий - это позволит компаниям понимать, куда двигаться. "Чтобы компании, которые сегодня создают технологии искусственного интеллекта в любых отраслях, они понимали, куда им двигаться. Чтобы не было такого, что "это запретить", "то запретить". Самое главное, чтобы он разъясняющим был в большей степени, а потом уже, конечно же, будем его ограничивать", - добавил Шейкин. Он отметил, что сейчас законопроект прорабатывается в Госдуме, и пока сложно прогнозировать сроки, в которые он может быть принят. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
технологии, россия, владивосток, совет федерации рф, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, евросоюз
Технологии, Россия, Владивосток, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, Евросоюз
В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ

Сенатор Шейкин: создать законодательное регулирование по ИИ будет непросто

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Создать законодательное регулирование по части искусственного интеллекта будет непросто, при этом Россия не должна повторить опыт Евросоюза и "зарегулировать" эту сферу, таким мнением с РИА Новости поделился первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Я думаю, будет непросто это сделать, потому что это тема, которую стоит все-таки выдержать, знаете, потому что дорожку надо сначала протоптать. Дороги всегда так работают. Сначала заходят, прорабатывают, отрабатывают, а потом уже начинают их регулировать. Потому что если сначала зарегулировать, то как в Евросоюзе: приняли закон, и большое количество компаний просто поуходили в другие юрисдикции. Не хотелось бы, чтобы у нас было, у нас этих компаний и так немного, кто занимается созданием ИИ", - сказал Шейкин.
По мнению сенатора, закон должен быть не запрещающий, а разъясняющий - это позволит компаниям понимать, куда двигаться.
"Чтобы компании, которые сегодня создают технологии искусственного интеллекта в любых отраслях, они понимали, куда им двигаться. Чтобы не было такого, что "это запретить", "то запретить". Самое главное, чтобы он разъясняющим был в большей степени, а потом уже, конечно же, будем его ограничивать", - добавил Шейкин.
Он отметил, что сейчас законопроект прорабатывается в Госдуме, и пока сложно прогнозировать сроки, в которые он может быть принят.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Технологии Россия Владивосток Совет Федерации РФ Госдума РФ Дальневосточный федеральный университет Евросоюз
 
 
