В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ
В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ - РИА Новости, 04.09.2025
В Совфеде призвали не повторять опыт ЕС в вопросе урегулирования ИИ
Создать законодательное регулирование по части искусственного интеллекта будет непросто, при этом Россия не должна повторить опыт Евросоюза и "зарегулировать"... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Создать законодательное регулирование по части искусственного интеллекта будет непросто, при этом Россия не должна повторить опыт Евросоюза и "зарегулировать" эту сферу, таким мнением с РИА Новости поделился первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Я думаю, будет непросто это сделать, потому что это тема, которую стоит все-таки выдержать, знаете, потому что дорожку надо сначала протоптать. Дороги всегда так работают. Сначала заходят, прорабатывают, отрабатывают, а потом уже начинают их регулировать. Потому что если сначала зарегулировать, то как в Евросоюзе: приняли закон, и большое количество компаний просто поуходили в другие юрисдикции. Не хотелось бы, чтобы у нас было, у нас этих компаний и так немного, кто занимается созданием ИИ", - сказал Шейкин. По мнению сенатора, закон должен быть не запрещающий, а разъясняющий - это позволит компаниям понимать, куда двигаться. "Чтобы компании, которые сегодня создают технологии искусственного интеллекта в любых отраслях, они понимали, куда им двигаться. Чтобы не было такого, что "это запретить", "то запретить". Самое главное, чтобы он разъясняющим был в большей степени, а потом уже, конечно же, будем его ограничивать", - добавил Шейкин. Он отметил, что сейчас законопроект прорабатывается в Госдуме, и пока сложно прогнозировать сроки, в которые он может быть принят. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Создать законодательное регулирование по части искусственного интеллекта будет непросто, при этом Россия не должна повторить опыт Евросоюза и "зарегулировать" эту сферу, таким мнением с РИА Новости поделился первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Я думаю, будет непросто это сделать, потому что это тема, которую стоит все-таки выдержать, знаете, потому что дорожку надо сначала протоптать. Дороги всегда так работают. Сначала заходят, прорабатывают, отрабатывают, а потом уже начинают их регулировать. Потому что если сначала зарегулировать, то как в Евросоюзе: приняли закон, и большое количество компаний просто поуходили в другие юрисдикции. Не хотелось бы, чтобы у нас было, у нас этих компаний и так немного, кто занимается созданием ИИ", - сказал Шейкин.
По мнению сенатора, закон должен быть не запрещающий, а разъясняющий - это позволит компаниям понимать, куда двигаться.
"Чтобы компании, которые сегодня создают технологии искусственного интеллекта в любых отраслях, они понимали, куда им двигаться. Чтобы не было такого, что "это запретить", "то запретить". Самое главное, чтобы он разъясняющим был в большей степени, а потом уже, конечно же, будем его ограничивать", - добавил Шейкин.
Он отметил, что сейчас законопроект прорабатывается в Госдуме
, и пока сложно прогнозировать сроки, в которые он может быть принят.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.