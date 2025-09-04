Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:23 04.09.2025 (обновлено: 22:22 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/solntse-2039764625.html
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла сильная вспышка - РИА Новости, 04.09.2025
На Солнце произошла сильная вспышка
На Солнце произошла вспышка класса М, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T19:23:00+03:00
2025-09-04T22:22:00+03:00
наука
российская академия наук
россия
космос - риа наука
общество
вспышки на солнце
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка класса М, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 16:44 — уровень M1.0 (сильная)", — говорится в оповещении.Ранее, 25 августа, произошла крупнейшая вспышка с конца июня. Событие имело балл M4.6 и относилось к четвертой категории по пятибалльной системе. По словам ученых, это произошло на фоне резкого усиления солнечной активности, что связано с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных центров. Они произвели очень сильные выбросы плазмы. Однако вспышка не должна создать риски для Земли, отмечали в лаборатории.Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные возмущения геомагнитного поля способны повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная активность Солнца может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
https://ria.ru/20250826/solntse-2037591662.html
https://ria.ru/20250901/magnitnye-buri-v-sentyabre-2038935588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b5b848d0882ff69e73f51de1132fe3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, россия, космос - риа наука, общество, вспышки на солнце , мощные вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, Россия, Космос - РИА Наука, Общество, вспышки на Солнце , Мощные вспышки на Солнце
На Солнце произошла сильная вспышка

Лаборатория ИКИ РАН сообщила о сильной вспышке на Солнце

© AP PhotoВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка класса М, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Последняя вспышка произошла сегодня в 16:44 — уровень M1.0 (сильная)", — говорится в оповещении.
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Ученые рассказали, к чему могут привести новые вспышки на Солнце
26 августа, 09:24
Ранее, 25 августа, произошла крупнейшая вспышка с конца июня. Событие имело балл M4.6 и относилось к четвертой категории по пятибалльной системе. По словам ученых, это произошло на фоне резкого усиления солнечной активности, что связано с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных центров. Они произвели очень сильные выбросы плазмы. Однако вспышка не должна создать риски для Земли, отмечали в лаборатории.
Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные возмущения геомагнитного поля способны повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная активность Солнца может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Магнитная буря, вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Магнитные бури в сентябре 2025: прогноз на месяц
1 сентября, 19:30
 
НаукаРоссийская академия наукРоссияКосмос - РИА НаукаОбществовспышки на СолнцеМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала