На Солнце произошла сильная вспышка

На Солнце произошла вспышка класса М, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
2025-09-04T19:23:00+03:00
2025-09-04T19:23:00+03:00
2025-09-04T22:22:00+03:00
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка класса М, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Последняя вспышка произошла сегодня в 16:44 — уровень M1.0 (сильная)", — говорится в оповещении.Ранее, 25 августа, произошла крупнейшая вспышка с конца июня. Событие имело балл M4.6 и относилось к четвертой категории по пятибалльной системе. По словам ученых, это произошло на фоне резкого усиления солнечной активности, что связано с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных центров. Они произвели очень сильные выбросы плазмы. Однако вспышка не должна создать риски для Земли, отмечали в лаборатории.Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные возмущения геомагнитного поля способны повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная активность Солнца может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
