Ученые сообщили о росте солнечной активности - РИА Новости, 04.09.2025
12:39 04.09.2025 (обновлено: 14:19 04.09.2025)
Ученые сообщили о росте солнечной активности
Ученые сообщили о росте солнечной активности - РИА Новости, 04.09.2025
Ученые сообщили о росте солнечной активности
Солнечный цикл растет третий месяц подряд, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Солнечный цикл растет третий месяц подряд, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. &quot;По поступившим за август данным, солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, вернувшись на уровни начала 2024 года&quot;, — говорится в публикации. Ученые уточнили, что это связано со структурами двух предшествующих солнечных циклов XXI века. Они оба имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом около полутора-двух лет. По этой причине особый интерес вызывает уровень солнечной активности в осеннем сезоне.
российская академия наук, россия, вспышки на солнце , космос - риа наука
Российская академия наук, Россия, вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука
Ученые сообщили о росте солнечной активности

Солнечная активность выросла за три месяца на 70 процентов

© Космическая погода — xras.ru/TelegramВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Космическая погода — xras.ru/Telegram
Вспышки на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Солнечный цикл растет третий месяц подряд, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«

"По поступившим за август данным, солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, вернувшись на уровни начала 2024 года", — говорится в публикации.

Ученые уточнили, что это связано со структурами двух предшествующих солнечных циклов XXI века. Они оба имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом около полутора-двух лет.
По этой причине особый интерес вызывает уровень солнечной активности в осеннем сезоне.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
3 сентября, 12:25
 
Российская академия наукРоссиявспышки на СолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
