Ученые сообщили о росте солнечной активности

Солнечный цикл растет третий месяц подряд, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:39:00+03:00

2025-09-04T12:39:00+03:00

2025-09-04T14:19:00+03:00

российская академия наук

россия

вспышки на солнце

космос - риа наука

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Солнечный цикл растет третий месяц подряд, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "По поступившим за август данным, солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, вернувшись на уровни начала 2024 года", — говорится в публикации. Ученые уточнили, что это связано со структурами двух предшествующих солнечных циклов XXI века. Они оба имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом около полутора-двух лет. По этой причине особый интерес вызывает уровень солнечной активности в осеннем сезоне.

