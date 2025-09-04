https://ria.ru/20250904/solntse-2039644934.html
Ученые сообщили о росте солнечной активности
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Солнечный цикл растет третий месяц подряд, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "По поступившим за август данным, солнечный цикл растет третий месяц подряд и с мая 2025 года вырос почти на 70%, вернувшись на уровни начала 2024 года", — говорится в публикации. Ученые уточнили, что это связано со структурами двух предшествующих солнечных циклов XXI века. Они оба имели по два пика сравнимой мощности, разделенных интервалом около полутора-двух лет. По этой причине особый интерес вызывает уровень солнечной активности в осеннем сезоне.
