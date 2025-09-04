https://ria.ru/20250904/sevmorput-2039562242.html

Севморпуть должен быть беспилотным, заявили в Минтрансе

Севморпуть должен быть беспилотным, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 04.09.2025

Севморпуть должен быть беспилотным, заявили в Минтрансе

Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, для этого необходимо решить ряд инженерных и инфраструктурных задач, заявил глава Минтранса РФ Андрей... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T07:33:00+03:00

2025-09-04T07:33:00+03:00

2025-09-04T07:33:00+03:00

россия

владивосток

андрей никитин (политик)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035437055_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_1fabdfc16f85f54f51193d8621e623c0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, для этого необходимо решить ряд инженерных и инфраструктурных задач, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках ВЭФ-2025. "В значительной степени Северный морской путь должен быть беспилотным… Он... имеет, как вы сказали, инженерный набор проблем и решений, но в то же самое время есть и вполне понятные инфраструктурные задачи, которые перед нами стоят", - сказал он на сессии "Нам по пути". Никитин отметил, что для СМП необходимо строительство ледоколов, восстановление системы аварийно-спасательного флота. Кроме того, важно и строительство портов и терминалов в акватории. Сегодня в РФ эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Как сообщал в мае Минтранс РФ, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Изменения в части автономного судовождения вступили в силу с 1 сентября 2024 года. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/mintrans-2039538672.html

https://ria.ru/20250903/mintrans-2039234965.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, андрей никитин (политик), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025