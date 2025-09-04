Рейтинг@Mail.ru
Севморпуть должен быть беспилотным, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 04.09.2025
07:33 04.09.2025
Севморпуть должен быть беспилотным, заявили в Минтрансе
Севморпуть должен быть беспилотным, заявили в Минтрансе
2025-09-04T07:33:00+03:00
2025-09-04T07:33:00+03:00
россия
владивосток
андрей никитин (политик)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, для этого необходимо решить ряд инженерных и инфраструктурных задач, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках ВЭФ-2025. "В значительной степени Северный морской путь должен быть беспилотным… Он... имеет, как вы сказали, инженерный набор проблем и решений, но в то же самое время есть и вполне понятные инфраструктурные задачи, которые перед нами стоят", - сказал он на сессии "Нам по пути". Никитин отметил, что для СМП необходимо строительство ледоколов, восстановление системы аварийно-спасательного флота. Кроме того, важно и строительство портов и терминалов в акватории. Сегодня в РФ эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Как сообщал в мае Минтранс РФ, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Изменения в части автономного судовождения вступили в силу с 1 сентября 2024 года. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
Андрей Никитин
Андрей Никитин
© Фото : Минтранс
Андрей Никитин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) должен быть беспилотным, для этого необходимо решить ряд инженерных и инфраструктурных задач, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках ВЭФ-2025.
"В значительной степени Северный морской путь должен быть беспилотным… Он... имеет, как вы сказали, инженерный набор проблем и решений, но в то же самое время есть и вполне понятные инфраструктурные задачи, которые перед нами стоят", - сказал он на сессии "Нам по пути".
Работа пограничного управления ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В ДФО смогут пропускать больше машин к 2030 году, заявили в Минтрансе
Вчера, 04:17
Никитин отметил, что для СМП необходимо строительство ледоколов, восстановление системы аварийно-спасательного флота. Кроме того, важно и строительство портов и терминалов в акватории.
Сегодня в РФ эксплуатируются два парома с системами автономного судовождения: "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Как сообщал в мае Минтранс РФ, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию новых подобных судов. Для реализации этих проектов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта.
Изменения в части автономного судовождения вступили в силу с 1 сентября 2024 года. Они регламентируют эксплуатацию автономных судов, порядок управления ими, статус внешнего экипажа, а также регулирование правоотношений, возникающих при плавании автономных судов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Курортный комплекс на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Минтранс представил макет будущего КПП на острове Большой Уссурийский
3 сентября, 02:44
 
